"Хамас" призова Израел да прекрати въздушните атаки срещу Газа за 24 часа

Въоръженото крило на "Хамас", Бригадите "Ал Касам", призова Израел да прекрати за 24 часа "въздушните нападения", започвайки в 18:00 часа местно време (и българско), за да изведат заложниците от опасност, предаде Ройтерс.

Според информация от въоръжената палестинска групировка, тя е загубила връзка със заложниците Матан Англест и Омри Миран в резултат на военните действия на Израел в ивицата Газа, пише БТА.

Междувременно стана известно, че усилията на Израел да спечели подкрепата на големите кланове в ивицата Газа, за да намали влиянието на "Хамас" в анклава, са били отхвърлени и последвани от смъртоносни въздушни удари, според информация, публикувана в саудитския вестник "Ашарк ал Аусат" и според представители на силите за сигурност в град Газа, съобщи "Джерузалем пост".

Информацията, цитираща анонимни представители на службите за сигурност и местни източници в град Газа, посочва, че агенти на Шин Бет са се обърнали към лидерите на клановете Бакр и Дурмуш с предложения за подкрепа в замяна на сътрудничество.

Предложенията съдържали споделяне на разузнавателна информация, влизане във въоръжено противопоставяне с "Хамас" и съдействие в политическите усилия, целящи да предотвратят бъдещо изтегляне на Израел и да попречат на формирането на палестинска власт в Газа.