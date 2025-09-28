Турски сеизмолози предупреждават за силни земетресения в следващите дни

Земетресението с магнитуд 5,4 по Рихтер, което бе е регистрирано днес в Симав, окръг Кютахия, в Западна Турция, в 12:59 часа местно време на дълбочина около 9 км, се e почувствало осезаемо в Истанбул, Балъкесир, Бурса, Биледжик и Измир и е предизвикало силна паника, съобщиха турските медии.

Турски сеизмолози коментираха, че районът на земетресението е силно тектоничен и с активни разломи, поради което има потенциала да предизвика силни земетресения.

"В района, в който стана днешното земетресение, се наблюдава анормална тектонична активност. В разломната зона Симав, която започва от Съндъргъ и се простира до Афион, а след това от Афион до Коня и Афион-Акшехир между Западна Турция и Централен Анадол, са се разкъсали множество по-големи и по-малки разломи. Поради това районът е много крехък и динамичен. Тази зона има потенциала да предизвика земетресения с магнитуд над 5-та или 6-та степен", заяви проф. д-р Сюлейман Пампал пред СиЕнЕн Тюрк.

Друг учен, проф. д-р Шенер Юшюмезсой отправи много сериозно предупреждение. "Разломът Симав е един от най-активните. Около този главен разлом има разкъсвания. Днешното земетресение от 5,4 по Рихтер е последица от разкъсванията около главния разлом. Тези разкъсвания се случват около главния разлом, поради което може и да достигнат 6,5 степен. През 2011 г. в този район стана земетресение с магнитуд 5,9 по Рихтер. Към момента там има една заключена част и днешният трус е предизвикан от разкъсванията около главния разлом", заяви ученият пред вестник "Карар".

Сайтът Хаберлер припомня, че същият учен бе предупредил преди месец за силна активност в разломната зона Симав, която е в състояние да предизвика силно земетресение.

До момента няма данни за пострадали или разрушения. Валията на Кютахия Муса Ъшън заяви пред ТРТ Нюз, че „досега не сме получили никакви отрицателни съобщения по време на нашите теренни проучвания. Разследванията ни продължават. Поддържаме връзка с нашата жандармерия и представителите на населените места."

В района на земетресението са изпратени екипи на Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) за следене на ситуацията и действия на терен, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в акаунта си в социалните мрежи.

От истанбулското летище "Сабиха Гьокчен" излъчиха официално съобщение, че по време на труса и след това за кратко е била затворена пистата за излитане и кацане на самолетите.

Хаберлер съобщи и за трус с магнитуд 4,0 в Западна Турция, в района на Съндъргъ.