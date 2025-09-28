Талибаните в Афганистан забраниха 679 университетски учебника

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на висшето образование на режима на талибаните в Афганистан забрани 679 университетски учебника и академични материали в афганистанските университети, предаде ДПА, позовавайки се на официална директива.

Документът с обем 50 страници, включващ списък със забранените издания, е подписан от заместник-министъра на висшето образования Зиа ул Рахман Арюби, пише БТА.

Министерството обясни, че специална комисия е разгледала образователните материали в университетите и е установила, че те са несъвместими с идеологическите, религиозните, културните и академичните насоки на властите.

Висшите учебни заведения са инструктирани да прекратят употребата на материалите в списъка, докато не бъдат изготвени приемливи алтернативи.

Забранените учебни материали са по различни учебни предмети, включително ислямски науки, право, икономика, журналистика, литература, психология, инженерни науки, медицина, земеделие и околна среда.

Много от забранените материали са ирански издания, но има и книги на арабски, западни и афганистански автори. Сред забранените материали има и написани от жени, но министерството не е уточнило изрично, дали в списъка са попаднали всички книги, написани от жени.

Междувременно германското правителство обяви, че ще започне преговори с талибаните за депортации на афганистански граждани от Германия, съобщи министърът на вътрешните работи Александер Добринт в интервю за "Билд".

"Депортациите за Афганистан трябва да се извършват периодично. Ето защо преговаряме директно с Кабул, така че престъпници и (хора, представляващи) риск за сигурността да могат да бъдат постоянно депортирани в бъдеще", каза Добринт.