Здравното министерство в Газа: Над 66 000 палестинци са убити във войната

Над 66 000 палестинци са били убити във войната между Израел и "Хамас", съобщи днес министерството на здравеопазването в Газа, цитирано от Асошиейтед прес.

В ежедневния си доклад министерството посочи, че броят на жертвите е достигнал 66 005, а ранените след атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. вече са 168 162. През последните 24 часа са регистрирани 79 убити, пише БТА.

Офанзивата на израелската армия в град Газа продължава на фона на предстоящата среща между премиера Бенямин Нетаняху и американския президент Доналд Тръмп. Израелската офанзива унищожи огромни части от ивицата Газа, разсели около 90% от населението и предизвика катастрофална хуманитарна криза.

Контролираното от "Хамас" здравно министерство в Газа не прави разграничение между цивилни и бойци при отчитането на броя на жертвите, но заявява, че жените и децата съставляват около половината от загиналите. Данните му се считат за надеждна оценка от ООН и много независими експерти, отбелязва АП.

