Германците изхвърлят почти 11 милиона тона храна годишно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германците изхвърлят почти 11 милиона метрични тона храна всяка година, заяви министърът на земеделието Алоис Райнер по повод националната кампания за повишаване на осведомеността "Твърде добро за боклука", която започва утре, предаде ДПА.

"Това огромно разхищение на ценни ресурси може да бъде намалено само чрез съвместни действия", подчерта Райнер, предава БТА.

Според министерството на земеделието 60 процента от отпадъците идват от частни домакинства.

Германските потребителски организации се стремят да намалят разхищението на храна на фона на широко свръхпроизводство и прекомерно предлагане, отбелязва ДПА.

"Храни с изтичащ срок на годност се изваждат от рафтовете и се изхвърлят до пет дни преди датата да изтече", посочи националната асоциация на потребителските организации.

Хора в нужда, които вземат такава храна от контейнерите за отпадъци, са общоизвестна реалност в Германия, макар това да е незаконно, отбелязва организацията на сайта си.

Предишното правителство обмисляше частично легализиране на тази практика, но 16-те германски провинции не успяха да се споразумеят за унифицирани насоки, каквито са необходими според германската система за федерално управление.

Според говорител на министерството на земеделиетокъм момента не се планира нова инициатива.