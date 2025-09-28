Албанският премиер призовава за съвместна албанско-косовска резолюция

Албанският премиер Еди Рама заяви, че процесът срещу бившите лидери на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК) в Хага не протича в съответствие с демократичните стандарти за справедлив процес и нарече ситуацията "много сериозна", съобщава АТА.

В телевизионно интервю Рама подчерта, че съдебният процес срещу Хашим Тачи (бивш президент на Косово-бел.ред.), Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Селими е белязан от "сериозни и постоянни нарушения на справедливия процес", пише БТА.

Премиерът подчерта нуждата от съвместна резолюция на парламентите на Албания и Косово, за да привлече вниманието към "многобройните нарушения на демократичните стандарти" по време на съдебния процес.

"Мисля, че подобна инициатива би има значителна тежест, ако и двата парламента действат заедно и предприемем дипломатическа офанзива, за да представим тази единна позиция пред международните канцеларии, подкрепена от ясни доказателства за многократните нарушения за демократичните стандарти по време на съдебния процес", посочи Рама.

Делото срещу четиримата бивши командири от АОК започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. Те бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи се обявиха за невинни и отрекоха всички обвинения.

Албанският премиер подчерта, че процесът "не беше справедлив от самото начало". Той се позова на отсраняването от длъжност и ареста на избран президент без обвинения, продължителното задържане на базата на недоказани твърдения за потенциални заплахи срещу свидетели и дори наблюдение на частни срещи. По думите на Рама, който каза, че следи внимателно процеса, подобни практики са "немислими и неразбираеми".

"В нито една демократична страна такъв процес не би бил допуснат да продължи безпрепятствено толкова години, защото съответните институции, които наблюдават съдебната система, никога не биха останали безучастни пред такъв процес", подчерта той.

Хиляди етнически албанци от Косово, диаспората и страни с компактно албанско население протестираха по-рано този месец в Хага, където е базиран Специалният съд за Косово, с искане за справедливост за бившите командири на разформированата Армията за освобождение на Косово (АОК), предаде новинарската агенция "Економия онлайн".

Участниците в демонстрацията, която се състоя ден преди да започне представянето на доказателствата и свидетелите на защитата на четиримата бивши командири на АОК, призоваха за "справедливост за онези, които се бориха за нашата свобода" и изтъкнаха, че "АОК не е била агресор, нито завоевател".

Специалният съд за Косово в Хага – известен още като Специализираните състави за Косово – беше създаден през 2015 г. от косовския парламент, за да разглежда дела за военни престъпления основно срещу бивши бойци от АОК, припомня английската редакция на Радио Свободна Европа. Съдът е част от косовската съдебна система, но работи с международни съдии и адвокати и се намира в Хага, Нидерландия. Една от причините съдът да бъде там са опасения от сплашване на свидетели.