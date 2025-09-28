Испания привлича все по-малко чуждестранни инвестиции

Испания губи в значителна степен привлекателността си за чуждестранни инвестиции и доказателство за това е, че през първите шест месеца на годината те са на стойност едва 8,476 милиарда евро, като повече от половината от тях са концентрирани в Мадрид и Каталуния, съобщава БТА.

Чуждестранните инвестиции в Испания бележат исторически спад през първото полугодие на 2025 г., като са се сринали с 60,4 на сто спрямо същия период на предходната година. Според официални данни от регистъра "Даталнвекс" (DataInvex) на Държавния секретариат по търговията (върховен орган на министерство на икономиката, търговията и компаниите - бел.ред.), страната е привлякла чуждестранни инвестиции на стойност едва 8,476 милиарда евро между януари и юни спрямо над 21,4 милиарда евро през първата половина на 2024 година.

Този спад е тревожен сигнал в международен контекст, белязан от геополитическа несигурност, въздействието на митата и нарастващата конкуренция между страните за привличане на капитали, пише испанското издание "Расон". По-конкретно, чуждестранните инвестиции са спаднали, както през първото тримесечие (4,483 милиарда евро), така и през второто (3,992 милиарда евро), което отразява устойчива тенденция към понижение.

Въпреки общия спад Мадрид продължава да води по привличане на чуждестранни средства с 4,509 милиарда евро, макар и далеч под 15,903 милиарда евро, получени през същия период на 2024 година. Следва Каталуния с 1,189 милиарда евро, което също е понижение спрямо почти 2,900 милиарда през миналата година. Само тези два региона преминават бариерата от 1 милиард евро за привличане на преки чуждестранни инвестиции.

В този контекст на общ спад се открояват някои регионални изненади: Ла Риоха е привлякла инвестиции от 402 милиона евро; Кантабрия – 370 милиона евро, а Страната на баските – 286 милиона евро. Изпъкват също Андалусия (283 милиона евро) и Валенсия (275 милиона евро), следвани от регион Мурсия.

По сектори недвижимите имоти са привлекли инвестиции за 879 милиона евро, а информационните услуги - за 814 милиона евро. Значителен обем инвестиции са концентрирани в хранително-вкусовата промишленост (772 милиона евро) и енергийния сектор (770 милиона евро) в момент, в който промените по отношение на устойчивостта предефинират глобалните инвестиционни стратегии.

По отношение на непосредствения произход на средствата, Люксембург води с голяма разлика, като предоставя почти 3 милиарда евро или над една трета от общата сума. Следват Франция (824 милиона евро), Мексико (731 милиона евро) и Нидерландия (648 милиона евро). Германия, Белгия, САЩ и Италия също се открояват като основни източници на инвестиции в Испания.

Този спад в чуждестранните инвестиции идва в ключов момент, когато Испания се стреми да засили конкурентоспособността си в стратегически сектори като енергийния преход, цифровизацията и реиндустриализацията. Случващото се поражда сериозни съмнения относно позицията на страната спрямо други европейски пазари, особено ако глобалните напрежение се запази, както и усещането за регулаторна или фискална нестабилност, отбелязва "Расон".

Експертите предупреждават, че този спад може да има последици за заетостта, иновациите и растежа в средносрочен план, точно когато Испания трябва да укрепи икономическите си стълбове пред демографските предизвикателства като застаряването на населението и увеличаването на натиска върху пенсионната система.