Тръмп ще присъства на среща с висши военни лидери

Президентът Доналд Тръмп ще присъства на среща с генерали и адмирали от САЩ във вторник в Куантико, Вирджиния, което е рядко събитие, на което военното ръководство на страната се събира на едно място, предаде в. "Вашингтон пост", позовавайки се на документ, до който е получил достъп.

Засега няма коментар от Белия дом относно участието на Тръмп, пише БТА.

Очаква се министърът на отбраната Пит Хегсет да обсъди необходимостта от спазване на воинския етос" в цялата армия и може да засегне и други теми по време на събитието, което ще продължи около час, съобщиха американски официални представители.

САЩ имат войски по целия свят, включително в далечни места като Южна Корея, Япония и Близкия изток, които се командват от генерали и адмирали с две, три и четири звезди.

В почти всяко свое публично изявление Хегсет говори за морала на войската и необходимостта американската армия да има воински манталитет.

Хегсет, бивш водещ на "Фокс нюз" взе удивително бързи мерки за преобразуване на военното ведомство на САЩ, като уволнява висши генерали и адмирали, докато се стреми да приложи програмата на Тръмп за национална сигурност и да изкорени инициативите за разнообразие, които определя като дискриминационни.