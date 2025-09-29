Правителството на кипърските турци окончателно е изоставило разговорите за федеративно решение на кипърския въпрос

Президентът на признатата само от Турция Севернокипърска турска република Ерсин Татар заяви, че правителството на кипърските турци окончателно е изоставило разговорите с официалното правителство на Република Кипър за федеративно решение на кипърския въпрос, съобщи турското издание „Тюркийе тудей", цитирано от БТА.

Изданието коментира, че това е голяма промяна в десетилетните преговори за обединение на острова, въпреки че Татар стои на позицията за решение чрез две държави още от идването си на власт през 2020 г.

Кипър е разделен на две части, след като през 1974 г. турската армия нахлу в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ да присъедини Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова беше едностранно провъзгласена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която е призната единствено от Анкара. Поредицата кръгове мирни преговори, водени от ООН, досега не са довели до резултат. Последният кръг от преговори през юли 2017 г. в швейцарския курорт Кран Монтана завърши безрезултатно.

Вчера при завръщането си от тристранна среща с кипърския президент Никос Христодулидис и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Ню Йорк Татар каза на летище „Ерджан" в окупираната част на Кипър: „Ние информирахме Обединените нации, че главата за федерацията е затворена. Казахме на генералния секретар Гутериш, че нашата позиция е ясна. Бъдещето на Кипър включва сътрудничество между две държави".

Татар обвини кипърското правителство (което СКТР и Турция не признават и определят като „администрация на кипърските гърци"), че подкопава усилията за помирение като „арестува инвеститори в Северен Кипър в нарушение на човешките права". Той обвини правителството и в опити да ограничи записването на студенти в университети в СКТР.