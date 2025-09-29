Тръмп е разрешил на Украйна да нанася удари по вътрешността на Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал разрешение за удари с далечен обсег на Украйна в Русия, заяви специалният пратеник на САЩ в Украйна ген. Кийт Келог, цитиран от в. "Украинская правда". Генералът е дал интервю в неделя за "Фокс нюз".

Досега Тръмп беше против Украйна да нанася удари със западно оръжие по руска територия.

На въпрос дали позицията на Тръмп се състои в това, че Украйна може да нанася далекобойни удари в Русия, той посочва: "Смятам, че, като прочетох какво казва, както и това, което казаха вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, отговорът е да, използвайте възможностите за нанасяне на удари с далечен обсег", казва Келог.

Белгород и няколко населени места останаха без ток след като украински дронове удариха топлоелектрическата централа в града. Не работят светофарите, банкоматите, някои местни жители са заседнали в асансьорите.