Срещата на Нетаняху с Тръмп и ситуацията в ивицата Газа са водеща тема в западни издания

Посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в САЩ и планираната му среща днес с американския президент Доналд Тръмп са водеща тема в западния печат.

"Последен опит за мир в Газа - Нетаняху се среща с Тръмп", извежда в заглавие британският в. "Таймс". Израелският премиер изрази надеждата си за мир, което може да означава освобождаване на всички заложници от палестинското ислямистко движение "Хамас", пише изданието, цитирано от БТА.

Нетаняху е готов да предложи имунитет на "Хамас" като част от "мирен план" за Газа, отбелязва друг британски вестник - "Дейли телеграф". Израелският лидер изглежда подкрепя американското предложение, което включва този имунитет в замяна на освобождаването на заложниците, посочва всекидневникът.

Израел продължава с офанзивата си в ивицата Газа, след като Доналд Тръмп отново заяви, че е близо до пробив в преговорите за спиране на огъня в опустошената територия, пише британският в. "Гардиън". Очевидци и медици казват, че израелски танкове напредват през централните и западните квартали на град Газа към гъстонаселените крайбрежни райони, където стотици хиляди хора са намерили временно убежище.

Израелските сили предприеха наземна офанзива в северната част на ивицата Газа, след като в продължение на седмици нанасяха интензивни удари по град Газа, припомня британският всекидневник. Стотици хиляди палестинци изпълниха многократните израелски нареждания да се евакуират, но много други не могат да го направят, защото са болни, имат увреждания, немощни са или нямат възможност да си позволят скъпия транспорт до по-сигурни райони, обръща внимание "Гардиън".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който се очаква днес да се срещне с Тръмп, заяви вчера пред "Фокс нюз", че Израел работи с Белия дом върху нов план за спиране на огъня. "Работим върху това. Още не е финализирано, но работим с екипа на президента Тръмп, докато разговаряме с вас. Надявам се, че ще се получи", каза Нетаняху.

"Гардиън" обръща внимание на вчерашно изявление на Тръмп по този въпрос в платформата му "Трут соушъл": "Имаме реален шанс за нещо велико в Близкия изток, всички са на линия за нещо специално, за първи път в историята. Ще го направим!!!". Американският президент обеща в началото на втория си мандат бързо да сложи край на войната, но осем месеца по-късно все още няма решение.

В речта си в ООН в петък Нетаняху обеща да "свърши докрай работата" по отношение на "Хамас" - дни след като Великобритания, Франция и други западни сили признаха палестинска държава, акцентира "Гардиън".

Тръмп предлага проект на споразумение от 21 точки за незабавно спиране на огъня, което предвижда освобождаването на всички заложници в рамките на 48 часа, разоръжаването на "Хамас", пускането на свобода от Израел на стотици палестински затворници от израелски затвори и постепенното изтегляне на израелските сили, пише "Гардиън", като отбелязва, че тази информация идва от медии в САЩ и Израел.

Представител на "Хамас" заяви, че палестинското движение е информирано за плана, но все още не е получило официално предложение от египетските и катарските посредници, допълва "Гардиън".

Мирният план на Тръмп за Газа съхранява шансовете за палестинска държава, пише американският в. "Вашингтон пост".

Бенямин Нетаняху е очакван днес в Белия дом, като Доналд Тръмп обещава "нещо специално" в мирните преговори, пише в заглавие френският в. "Монд".

Тръмп ще се срещне в САЩ с Нетаняху, за да обсъди мирно споразумение за Газа, отбелязва на свой ред испанският в. "Паис". Израелският премиер иска да гарантира подкрепата на САЩ на фона на признаването на палестинска държава от някои европейски държави, посочва изданието.