"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC) съобщи, че общата дължина на подводните нефтопроводи и газопроводи в Китай е надхвърлила 10 000 км, което означава значителен скок в инженерните технологии и възможностите на страната в този сектор, съобщава КМГ.

От началото на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.) са положени над 1500 км подводни тръбопроводи, като максималната работна дълбочина достига 1542 метра. Корпорацията добави, че Китай е постигнал преход от операции в плитки към ултрадълбоки води по отношение на подводните тръбопроводи.

CNOOC е най-големият производител на нефт и газ в страната. Корпорацията си сътрудничи с местни университети, изследователски институти и предприятия от цялата индустриална верига, за да укрепи оригиналните технологични иновации.

Към днешна дата диаметрите на подводните нефтопроводи и газопроводи варират от 2 до 48 инча, което поставя Китай на челно място в света по отношение на технологиите и оборудването за полагане на тръбопроводи.

От CNOOC разкриха, че ще продължат да подобряват основните технологични възможности за подводно тръбопроводно инженерство, за да усъвършенстват последователността на оперативното оборудване и да ускорят интелигентната трансформация на сектора.