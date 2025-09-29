ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дуо бранители от ЦСКА под въпрос за "Лудогорец"

Общата дължина на подводните нефтопроводи и газопроводи в Китай надхвърля 10 000 км

КМГ

1312
Снимка: Китайска медийна група

Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC) съобщи, че общата дължина на подводните нефтопроводи и газопроводи в Китай е надхвърлила 10 000 км, което означава значителен скок в инженерните технологии и възможностите на страната в този сектор, съобщава КМГ.

От началото на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.) са положени над 1500 км подводни тръбопроводи, като максималната работна дълбочина достига 1542 метра. Корпорацията добави, че Китай е постигнал преход от операции в плитки към ултрадълбоки води по отношение на подводните тръбопроводи.

CNOOC е най-големият производител на нефт и газ в страната. Корпорацията си сътрудничи с местни университети, изследователски институти и предприятия от цялата индустриална верига, за да укрепи оригиналните технологични иновации.

Към днешна дата диаметрите на подводните нефтопроводи и газопроводи варират от 2 до 48 инча, което поставя Китай на челно място в света по отношение на технологиите и оборудването за полагане на тръбопроводи.

От CNOOC разкриха, че ще продължат да подобряват основните технологични възможности за подводно тръбопроводно инженерство, за да усъвършенстват последователността на оперативното оборудване и да ускорят интелигентната трансформация на сектора.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

