ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея: Никога няма да се откажем от ядрена...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21388912 www.24chasa.bg

КМГ и Хонконг засилват сътрудничеството си

КМГ

1568
Снимка: Китайска медийна група

Днес в Хонконг се проведе церемония за задълбочаването на сътрудничеството между Китайската медийна група и местните власти на Хонконг, в която взеха участие главният управител на Хонконг Джон Ли Ка-чиу, директорът на КМГ Шън Хайсюн и директорът на Службата на централното правителство в Хонконг Джоу Дзи, съобщи КМГ.

Шън Хайсюн заяви, че КМГ е най-големият, най-всеобхватен и най-обширен международен медиен гигант в света. КМГ винаги подкрепя с предимствата си развитието на Хонконг и популяризирането на жизнеността на района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао пред света. Групата има желание да работи заедно с администрацията и обществото на спецрайона за увеличаване на сътрудничеството.

В същия ден, в Хонконг бяха излъчени висококачествени медийни продукти на КМГ.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?