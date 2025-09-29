КМГ и Хонконг засилват сътрудничеството си

Днес в Хонконг се проведе церемония за задълбочаването на сътрудничеството между Китайската медийна група и местните власти на Хонконг, в която взеха участие главният управител на Хонконг Джон Ли Ка-чиу, директорът на КМГ Шън Хайсюн и директорът на Службата на централното правителство в Хонконг Джоу Дзи, съобщи КМГ.

Шън Хайсюн заяви, че КМГ е най-големият, най-всеобхватен и най-обширен международен медиен гигант в света. КМГ винаги подкрепя с предимствата си развитието на Хонконг и популяризирането на жизнеността на района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао пред света. Групата има желание да работи заедно с администрацията и обществото на спецрайона за увеличаване на сътрудничеството.

В същия ден, в Хонконг бяха излъчени висококачествени медийни продукти на КМГ.