Фон дер Лайен след изборите в Молдова: Вратата ни е отворена

Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността.

Вратата ни е отворена, написа по този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обещава ЕС да бъде с Молдова на всяка крачка по европейския път на страната. Фон дер Лайен отбелязва, че опитите за всяване на страх и разделение в Молдова не са попречили на избирателите да подкрепят пътя към Европа, демокрация и свобода.

Бъдещето на Молдова е в ЕС, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя определя изборите като историческа стъпка напред по пътя към демокрация, надежда и възможности.

Посланието на гражданите на Молдова е ясно - демокрация, реформи, европейско бъдеще, въпреки натиска и намесата от Русия, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Въпреки огромните усилия на Русия да разпространява дезинформация и да купува гласове, няма сила, която да спре хората, търсещи свобода, написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, предаде БТА.