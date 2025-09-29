Митрофанова: България изгражда най-голямата база на НАТО в страната

През август българските власти одобриха проект на споразумение за сътрудничество в областта на отбраната с Италия. Плановете предвиждат изграждането на най-голямата база на НАТО в България. София се надява също да закупи нови оръжия и да създаде коридори за транспорт на войски.

Това заявява пред "Известия" руският посланик в България Елеонора Митрофанова.

"Страните-членки на алианса не крият намерението си да милитаризират допълнително източния си фланг. В случая на България плановете включват не само изграждането на най-голямата база на НАТО в страната по споразумение с Италия, но и закупуване на нови оръжия, създаване на "коридори за военна мобилност" за "улесняване на движението на войските" и други инициативи", казва Митрофанова.

Ръководителят на руската дипломатическа мисия в София отбеляза, че България многократно е споменавала необходимостта от подготовка за евентуално увеличение на войските на НАТО от 1200 на 5000. "Докато контингентът на НАТО в страната остава непроменен, гореспоменатото споразумение с Италия по същество е продължение на това изявление", пише "Известия".

Преди месец по темата говори на брифинг и говорителят руското външно министерство Мария Захарова.

"Отбелязахме одобрението на 13 август тази година от Министерския съвет на България на проект на междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения в района на Кабиле, където се очаква разполагането на водена от Италия многонационална бойна група на НАТО", каза Захарова.

"Планирано е мащабно развитие на инфраструктурата, включително изграждането на нови казарми и комуникационни пътища. Това представлява практическото изпълнение на плановете на алианса за увеличаване на числеността на силите в България от сегашните 1200 на 5000 войници, т.е. до ниво бригада", отбеляза тя.

"Това за пореден път потвърждава, че НАТО продължава агресивната си и неоправдана милитаризация на европейския континент. Преди това беше започната работа по разширяване на контингентите на алианса в балтийските държави и разполагането им във Финландия. Сега те дори са се преместили в България. Подобни действия на НАТО ще доведат до по-нататъшна ескалация на военно-политическата обстановка в Европа и гарантирано няма да допринесат за укрепване на доверието в Черноморския регион", заяви Захарова.

На 13 август правителството одобри проект на споразумение с Италианската република като основа за водене на преговори и упълномощи министъра на отбраната да проведе преговорите и да подпише споразумението при условие за последваща ратификация.

"Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле" е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване", заявиха тогава от МС.

През юни министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че проектирането на базата ще бъде възложено на Агенцията на НАТО за поддръжка и услуги. В базата ще бъдат разположени 3000 души, а освен военните съоръжения, ще има и такива за битово настаняване, подготовка и спорт.

Решението от 13 август е продължение на решение от 20 май 2022 г. на кабинета на Кирил Петков. То разрешава за период на ротация пребиваването на до 1600 военнослужещи от въоръжените сили на Италианската република и на до 80 военнослужещи от въоръжените сили на Република Албания на територията на Република България с необходимото им въоръжение, екипировка и техника, пише Дир.бг.