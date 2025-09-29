ЕС възобновява санкциите срещу Иран

Съветът на ЕС съобщи, че е решил да възобнови санкциите, наложени на Иран за развитие на ядрено оръжие, спрени през 2015 г. след постигнато споразумение.

Решението беше взето след възобновяване на санкциите на ООН, се посочва в съобщението. Уточнява се, че възобновените санкции включват мерките, приети от ООН и мерки, определени от ЕС. Това включва забрани за пътуване, запор на имущество, забрана за предоставяне на средства или икономическа подкрепа на включените в списъците. В допълнение към забраната за износ на оръжие за Иран и за прехвърляне на всякакви стоки, материали и технологии, които биха могли да допринесат за дейностите за обогатяване и преработка на уран, както и за развитие на балистични ракети, се включват забрани за внос, покупка и превоз на суров петрол, природен газ, нефтохимически и петролни продукти, и свързани с тях услуги; продажба или доставка на оборудване за енергетиката, или на злато и благородни метали и диаманти; определено военноморско оборудване; софтуер.

ЕС възстановява запора на имуществото на Иранската централна банка и на големите ирански търговски банки. Възобновява се забраната за достъп до европейските летища на ирански товарни полети и за поддръжка и обслужване на ирански товарни самолети или плавателни съдове, превозващи забранени материали или стоки.

Съветът на ЕС отбелязва, че през юли 2015 г. петте постоянни страни в Съвета за сигурност на ООН (Китай, Франция, Русия, Великобритания и САЩ) плюс Германия, подкрепени от ЕС, постигнаха споразумение с Иран за дългосрочно решение на иранската ядрена програма. Планът определяше стъпки, така че ядрената програма на Иран да съществува изключително за граждански и мирни цели. ЕС отмени всички санкции срещу иранската ядрена програма в същата година. В края на август тази година Съветът за сигурност на ООН бе запознат с оценката на Франция, Германия и Великобритания, че Иран не изпълнява сключеното споразумение, припомня БТА.