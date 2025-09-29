ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дуо бранители от ЦСКА под въпрос за "Лудогорец"

Зеленски предлага единен въздушен щит с европейски съюзници срещу Русия

Украйна би желала да изгради единен въздушен щит срещу заплахите от страна на Русия съвместно с европейски съюзници. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"Украйна предлага на Полша и на всички свои партньори да изградим единен, напълно надежден щит срещу руските въздушни заплахи", каза той в обръщение посредством видеоконферентна връзка към участниците във Варшавския форум за сигурност в полската столица.

"Русия няма да начертае нови граници на територията на Украйна. Позицията на президента (на САЩ Доналд) Тръмп е наистина балансирана и тя е в подкрепа на позицията на Украйна", посочи Зеленски.

Той добави, че "Украйна трябва да се присъедини към Европейския съюз и ще го направи".

