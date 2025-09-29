Баба и внук са загинали при украинска атака край Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възрастна жена и шестгодишния ѝ внук са загиналите днес при пожар, предизвикан от украински удар с дрон в Московска област. Това съобщи губернаторът Андрей Воробьов, цитиран от Франс прес, предава БТА.

През нощта "четири дрона бяха свалени от противовъздушната отбрана във Воскресенск и Коломна" – два града в Московска област, написа Воробьов в приложението "Телеграм".

При атаката срещу Воскресенск загинаха 76-годишна жена и шестгодишният ѝ внук, които са починали "при пожар в дома им", причинен от паднал дрон, се добавя в съобщението.

В няколко други къщи в града са изпочупени прозорци, има щети по стените, а уличното осветление е прекъснато, добави Воробьов.

Украйна редовно атакува Русия с дронове в отговор на масираните руски бомбардировки срещу територията на Украйна.

През нощта срещу неделя Русия е атакувала Украйна с 595 дрона и 48 ракети, съобщи Киев. При атаката срещу украинската столица бяха убити четирима души, а над 80 ранени.