Самолет на "Райънеър" кацна извънредно заради пийнали британци на ергенски купон

Британски ергенски купон принуди самолет на "Райънеър" да кацне извънредно във Франция, след като шумното поведение на групата ескалира в сблъсъци с полицията пред ужасените пътници. Драматични кадри, разпространени в социалните мрежи, показват момента, в който пътниците са арестувани на борда на полет от Лондон до Аликанте, който бил отклонен към Тулуза, пише "Дейли мейл".

Според свидетелката Таня Никълс, публикувала клиповете в ТикТок, групата е започнала да се държи неприлично още преди излитане – местела се по седалките, пренебрегвала указанията на екипажа и дори проявявала нежелано внимание към други пътници. След старта мъжете започнали да пият алкохол от безмитен магазин и да водят шумни и неприлични разговори пред деца.

По думите на Никълс ситуацията бързо се влошила – някои от мъжете влезли в разправия и дори стигнали до физическа схватка, а други плюели по седалките и поставяли краката си върху облегалките на околните. В един момент жена била ударена по главата от крак на пътник. Опитите на екипажа и пътниците да ги укротят не дали резултат, което принудило пилота да обяви извънредно кацане.

В Тулуза самолетът бил посрещнат от полиция. При опита да бъдат изведени, някои от мъжете оказали съпротива и се стигнало до бурни сблъсъци на борда. Един от пътниците бил видян да се дърпа и крещи на полицаите, докато синът му отчаяно настоявал, че баща му не е започнал конфликта. И двамата в крайна сметка били изведени от машината, заедно с останалите нарушители, под аплодисментите на останалите пътници.

Никълс похвали кабинния екипаж за спокойствието и професионализма им по време на целия инцидент.

От "Райънеър" заявиха, че имат политика на „нулева толерантност" към неподобаващо поведение и винаги предприемат решителни мерки за защита на спокойствието и сигурността на пътниците и екипажа. Случаят вече е предаден на местната полиция.