Осъден за военни престъпления сръбски генерал излезе от затвора

Осъденият за военни престъпления генерал Небойша Павкович, който беше в затвора във Финландия, пристигна в Сърбия, обяви сръбският премиер Джуро Мацут , предават сръбските медии.

Павкович, бивш командир на Трета армия на югославската армия, беше осъден на 22 години затвор за престъпления срещу албанци в Косово през 1999 г.

Мацут заяви, че искането на сръбското правителство Павкович да бъде освободен предсрочно „по здравословни причини" е било изпълнено.

Той добави, че този „акт потвърждава, че държавата се грижи за своите граждани и отстоява хуманните принципи в международните отношения".

Според сръбския премиер Павкович ще продължи лечението си в Сърбия и още с пристигането си той е бил настанен във Военната болница..

Освобождаването му беше обявено по-рано от сръбския президент Александър Вучич.

През 2009 г. Павкович беше признат за виновен по всички обвинения и осъден за депортации, насилствени премествания, убийства и преследвания на цивилни албанци от Косово през първата половина на 1999 г.

В края на 2003 г. срещу него и други генерали беше повдигнат обвинителен акт от Хагския трибунал, а през 2005 г. беше екстрадиран в Международния наказателен трибунал за бивша Югославия в Хага.

Все още няма официално потвърждение, че Павкович е бил освободен условно, предаде сръбската редакция на Радио "Свободна Европа".

В средата на август адвокатът на Павкович подаде спешно искане за предсрочното освобождаване, посочвайки като причина влошеното му здравословно състояние.

Международният остатъчен механизъм за наказателни трибунали отхвърли искането на Павкович за предсрочно освобождаване през май 2022 г. поради „голямата тежест на престъпленията му и липсата на реабилитация".