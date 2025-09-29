ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медведев: Европа не може да си позволи война с Русия, последствията ще са фатални

Дмитрий Медведев Снимка: СНИМКА: Туитър/ Russieninfos

Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев каза днес, че Европа не може да си позволи да води война срещу Русия, но ако лидерите ѝ направят тази грешка и предизвикат такава война, то тя би могла да прерасне в конфликт с оръжия за масово унищожение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Медведев написа в "Телеграм", че Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа".

"Те просто не могат да си позволят война с Русия", каза Медведев за европейските сили и добави, че "вероятността от стигане до фатален инцидент винаги съществува".

"Подобен конфликт има абсолютно реалния риск да ескалира във война, в която да се използват оръжия за масово унищожение", каза Медведев, който в момента е заместник-председател на руския Съвет за сигурност.

