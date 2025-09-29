20 души, сред които деца, са ранени при сблъсък на два автобуса в Хамбург

Двадесет души, сред които и деца, бяха ранени при катастрофа между два автобуса в Хамбург днес, съобщи противопожарната служба, цитирана от ДПА и БТА.
Четирима души са тежко пострадали, а 16 други имат по-леки наранявания, се казва в изявлението.
Общо девет души са откарани в болница, сред които и четири деца с леки наранявания, както и бременна жена, която е в по-тежко състояние. Медицинските служби са оказали помощ на останалите пострадали на място.
Причината за катастрофата все още се разследва.
Местните медии в Хамбург съобщиха, че в единия от автобусите е пътувал клас с ученици от начално училище.
Предполага се, че сблъсъкът е причинен, след като един от двата автобуса е намалил скоростта и в него се е ударил другият автобус, намиращ се отзад. Предната на задното превозно средство е със сериозни щети и счупено панорамно стъкло.
Bus-Crash in Hamburg: 20 Verletzte bei schwerem Unfall#Hamburg #Kinder #Notfälle #Unfälle #wochenblattnewshttps://t.co/FM4V89c83U pic.twitter.com/p0DfzvCVot— Wochenblatt (@wochenblattnews) September 29, 2025