ЕК: Държавите от ЕС сами решават дали да свалят чужди дронове в тяхното небе

Решенията за свалянето на дронове, навлезли във въздушното пространство на страна от ЕС, се взимат от засегнатите държави, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той добави, че през октомври предстоят следващите стъпки след онлайн срещата на няколко страни от ЕС и Украйна в края на миналата седмица за изграждане на стена срещу дронове. По неговите думи към разговорите ще се присъединят по-широк кръг държави. Има нужда от европейски отговор на днешните заплахи, поясни говорителят.

Изграждането на стената е свързано със засичането на дронове в нарушение и определянето на посоката, откъдето идват, а държавите сами ще преценят как да действат по-нататък, уточни той. Говорителят отбеляза, че в първоначалните разговори са се включили представители на НАТО. Трябва да защитим източния фланг, необходимо е участието на всички държави от региона, каза той.