България представи туристическия си потенциал на най-голямото изложение в Япония

Министерството на туризма участва в международното туристическо изложение Tourism Expo Japan (TEJ), което се проведе в периода 25-28 септември 2025 г. в изложбена зала Aichi Sky Expo в гр. Нагоя, префектура Айчи, Япония. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма. България беше представена на щанда на Европейската туристическа комисия (ЕТК) наред с други дестинации от Стария континент, които обединяват усилия да презентират европейския туристически продукт на японския пазар.

TEJ e най-значимото туристическо изложение в Япония, oрганизиранo от Японската асоциация за пътуване и туризъм, Японската асоциация на туристическите агенции (JATA) и Японската национална туристическа организация (JNTO). TEJ играе водеща роля в световната туристическа индустрия, привличайки представители не само от самата индустрия, но и от голямо разнообразие от бизнес сектори. Изложението в Япония има за цел да развива вътрешен, изходящ и входящ туризъм и да постигне регионално съживяване с фокус върху туризма. Този B2B и B2C форум е най-доброто събитие в Япония за свързване с местни туристически фирми и откриване на нововъзникващи тенденции. Изложението е насочено както към бизнес посетители и журналисти с фокус върху бизнес преговори и нетуъркинг, така и към по-широка публика, което дава възможност за комуникация, реклама и директен маркетинг.

За да увеличи максимално обхвата и въздействието, ETK си партнира с JATA, за да организира Europe - Japan Marketplace, ексклузивно B2B събитие в рамките на изложението, което предоставя възможност за срещи и изграждане на партньорства между водещи японски туристически агенти и европейски туроператори.

България отдава значително внимание на традиционно добрите взаимоотношения с Япония в сферата на туризма, а участието ни в Tourism Expo Japan 2025 цели да повиши видимостта на страната ни и да я утвърди като привлекателна туристическа дестинация в Япония.

„Участието на България в Tourism Expo Japan 2025 е стратегическа стъпка за разширяване на нашето присъствие на този далечен пазар. Японските туристи ценят културата, историята и автентичните преживявания, а България може да предложи всичко това – от древни традиции и богат исторически наследство до модерна туристическа инфраструктура и уникална природа. Радвам се, че заедно с партньорите от Европейската туристическа комисия имаме възможност да представим страната ни като дестинация с висока добавена стойност и устойчиво развитие", заяви министър Мирослав Боршош.