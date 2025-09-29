Китай осъди на смърт 13 души от криминална групировка

Китайските правосъдни власти осъдиха на смърт 16 заподозрени за киберизмами, провеждане на нелегални игри, трафик на наркотици и проституция в пограничен район на Мианмар с Китай, предаде китайската национална телевизия, цитирана от Франс Прес.

Присъдата на пет от шестнадесетте осъдени е с отложено изпълнение в срок от две години. Съдът в Източен Вънчжоу произнесе и 11 присъди за доживотен затвор, както и 24 присъди за лишаване от свобода до 24 години. Това е едно от колективните дела с най-тежки присъди през последните няколко години.

Осъденото семейство Мин и други престъпни групировки са извършвали поредица от криминални дейности от 2015 г. насам, които включват създаването на центрове за киберпрестъпност в региона Коканг в Мианма, граничещ с Китай. Групировките са отговорни за смъртта на най-малко 14 души, свързани с дейностите на киберпрестъпността, от които 10 души са били наети насила и са се опитали да избягат, уточниха китайските правосъдни органи, съобщава БТА, позовавайки се на ФП.