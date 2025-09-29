Орбан за дроновете: Унгария няма да напада Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан омаловажи обвиненията, че страната му е нарушила въздушното пространство на Украйна с дронове, заявявайки, че никой няма да нападне воюващата държава от унгарска територия.

Орбан е най-яростният критик на Украйна в рамките на Европейския съюз – той отказва да изпраща военна помощ на Киев и блокира по-строги санкции срещу Москва, както и опитите на Украйна за започване на преговори за членство в ЕС.

Изявлението му идва след като Киев обвини Будапеща, че няколко унгарски безпилотни апарата са навлезли в украинското въздушно пространство и са извършвали разузнавателни полети над гранични райони. Според украинската страна това се е случило два пъти в петък сутринта, в региона Закарпатието.

„Украйна не воюва с Унгария, а с Русия. Затова трябва да се тревожи за дроновете на източната си граница. Тук има държави членки на НАТО. Украинският тил е в безопасност. Никой няма да я атакува оттук“, каза Орбан в подкаст на своята партия.

Той определи случая като „постановка без значение“, като отбеляза, че унгарският министър на отбраната е отрекъл каквото и да е нарушение. „Но дори да е прелетял няколко метра… и какво от това? Украйна не е независима държава. Тя не е суверенна държава“, добави Орбан, съобщи бТВ.

„Ние я поддържаме жива. Западът я държи жива. Даваме ѝ оръжия. Украйна не бива да се държи така, сякаш е суверенна страна.“

Украйна подаде молба за членство в ЕС само дни след началото на руската инвазия през 2022 г., но преговорите не могат да започнат заради унгарското вето. Будапеща твърди, че приемането на Украйна в блока крие рискове за сигурността и може да въвлече ЕС в конфликт с Русия. Киев отговаря, че тези опасения са безпочвени.