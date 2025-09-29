ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея: Никога няма да се откажем от ядрена...

Путин подписа закон за отхвърляне на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията

Владимир Путин Снимка: Pixabay

Руският президент Владимир Путин подписа днес закон за отхвърляне на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, предаде Ройтерс, като се позова на правителствен уебсайт.

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 г., пише БТА.

Според закона, одобрен от парламента, руското изтегляне от документа е в отговор на решението на Съвета на Европа да откаже място на руски представител в комитета за наблюдение на конвенцията против изтезанията. 

