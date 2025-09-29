Путин подписа закон за отхвърляне на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин подписа днес закон за отхвърляне на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, предаде Ройтерс, като се позова на правителствен уебсайт.

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 г., пише БТА.

Според закона, одобрен от парламента, руското изтегляне от документа е в отговор на решението на Съвета на Европа да откаже място на руски представител в комитета за наблюдение на конвенцията против изтезанията.