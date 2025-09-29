ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния откри нови отломки от дрон в Тулча

Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну Снимка: Екс/ @IonutMosteanu

Нови отломки от дрон бяха открити днес в източния румънски окръг Тулча, намиращ се до границата с Украйна, съобщи министърът на отбраната Йонуц Мощяну, цитиран от Ройтерс и БТА.

Експерти от Министерството на отбраната събират частите от дрона за по-нататъшно разследване.

Министерството на националната отбрана беше информирано днес, 29 септември, че в района на канала Шонтя Ноуа, в окръг Тулча, е съобщено на спешния телефон 112 за наличието на фрагменти от дрон, се посочва в прессъобщение на ведомството, цитирано от румънски медии.

Смесен екип, сформиран от специалисти от Министерството на националната отбрана, Румънската разузнавателна служба и Граничната полиция, провежда разследване на място, а фрагментите ще бъдат събрани за изследване.

