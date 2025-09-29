В САЩ започва разследване на Джордж Сорос и "Отворено общество"

Възможните обвинения включват рекет, палеж, телекомуникационна измама и материална подкрепа за тероризъм

Високопоставен представител на Министерството на правосъдието е инструктирал повече от шест федерални прокуратури в САЩ да подготвят планове за разследване на организацията "Отворено общество", финансирана от Джордж Сорос – милиардер и дарител на Демократическата партия.

В понеделник прокурор от кабинета на заместник-генералния прокурор Тод Бланш издаде директива до прокуратурите в Калифорния, Ню Йорк, Вашингтон, Чикаго, Детройт, Мериленд и други. Акаш Сингх, който отговаря за комуникацията с федералните прокурори в цялата страна, инструктира прокурорите да разгледат широк спектър от обвинения срещу "Отворено общество". Възможните обвинения включват рекет, палеж, телекомуникационна измама и материална подкрепа за тероризъм, според копие от директивата, с което "Ню Йорк Таймс" разполага.

Като повод за такива разследвания Сингх сочи неотдавнашен доклад на консервативната група Capital Research Center. Той помоли прокурорите да преценят дали обвиненията в него са достатъчни, за да оправдаят образуването на наказателни дела, като добавя, че те трябва да бъдат готови да представят скоро своите планове за разследване.

Този ход е част от засилената кампания на Министерството на правосъдието срещу възприеманите противници на Доналд Тръмп в последните дни и седмици, пише "Ню Йорк Таймс".

През уикенда президентът призова главния прокурор Пам Бонди да действа незабавно и да повдигне обвинения срещу негови дългогодишни опоненти: бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс, която води дело срещу Тръмп и неговите компании за стотици милиони долари. В четвъртък федерални прокурори в Източния окръг на Вирджиния вече повдигнаха обвинения срещу Коми и провеждат отделно разследване срещу Джеймс.

Сорос започна своята глобална мрежа за безвъзмездни помощи, известна днес като фондация "Отворено общество", преди десетилетия, за да финансира демократични инициативи по целия свят, особено в комунистическите и бившите комунистически страни, пише "Ню Йорк Таймс". През 90-те години организацията разшири дейността си в Съединените щати. Тя предоставя грантове на групи, които работят за правата на човека, демокрацията и равенството, но Тръмп и някои републиканци твърдят, че това е сенчеста мрежа, която насърчава граждански безредици, насилствени протести и унищожаване на имущество.

По повод директивата "Отворено общество" разпрати до медиите декларация :

„Отворено общество" категорично осъжда тероризма и не финансира терористични дейности. Нашите дейности са мирни и законни, а от нашите бенефициенти се очаква да спазват принципите на човешките права и да се съобразяват със закона.

Тези обвинения са политически мотивирани атаки срещу гражданското общество, чиято цел е да заглушат гласа на онези, с които администрацията не е съгласна, и да подкопаят правото на свобода на словото, заложено в Първата поправка. Когато с властта се злоупотребява, за да се отнемат правата на някои хора, това поставя под риск правата на всички хора.

Нашата работа в Съединените щати е посветена на укрепването на демокрацията и защитата на конституционните свободи. Ние работим, за да подобрим живота в Съединените щати и по целия свят.