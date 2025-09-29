ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея: Никога няма да се откажем от ядрена...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21391778 www.24chasa.bg

Петима загинаха, а шестима са ранени след катастрофа между кола и пикап в Турция

1760
Полиция СНИМКА: Pixabay

Петима души, сред които и дете, са загинали, а шестима други са ранени след сблъсък между лек автомобил и пикап на скоростния път Анкара – Измир в Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. 

Инцидентът е станал снощи около 21:00 ч. местно време в района на градчето Салихли в Западна Турция, като на кадри от охранителна камера се вижда как водачът на лекия автомобил изгубва контрол над превозното средство и навлиза в насрещното платно, където се сблъсква челно с пикапа. 

Малко след сблъсъка на място са пристигнали екипи на турската полиция, спешна помощ, както и няколко пожарни, тъй като след удара лекият автомобил се е възпламенил. 

След намесата на екипите е установено, че и петимата пътници от леката кола, сред които и 6-годишно дете, са загинали на място. В същото време шестимата пътници от пикапа са пострадали сериозно при инцидента и са откарани в различни болници в района, като към момента един от тях е с опасност за живота.  

Полиция СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?