Бившият тайландски премиер поиска да бъде помилван

Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра, който излежава присъда за корупция, отново е подал официално искане за помилване от краля, потвърдиха източници от Министерството на правосъдието, цитирани от тайландската телевизия "Тай Пи Би Ес".

Всеки излежаващ присъда тайландски гражданин, включително Таксин, има право да подаде молба за помилване чрез главната дирекция на затворите, като това право важи и за негови близки. Окончателното решение за помилване или намаляване на присъдата е изцяло в правомощията на краля на Тайланд и не подлежи на обжалване или оспорване.

Случаят с Таксин Шинаватра предизвиква обществен интерес, тъй като той вече получи веднъж помилване от краля, с която 8-годишната му присъда бе намалена на една година. Въпреки това в общественото пространство възниква въпросът има ли Таксин право на повторна молба за помилване, след като вече е използвал тази възможност един път, пише БТА.

Таксин Шинаватра вероятно смята, че вече е излежал едногодишната си присъда, при която прекара шест месеца в болницата под полицейски надзор и още шест на пробация. Въпреки това на 9 септември Върховният съд постанови, че той не е страдал от животозастрашаващи заболявания, които да оправдаят продължителния му престой в болницата. Освен това съдът подчерта, че присъдата все още не е официално приведена в изпълнение от главната дирекция на затворите.