Каспийско море пресъхва, последиците са драматични

Нивото на най-големия в света вътрешен затворен воден басейн може да спадне с 18 м до края на века, ако парниковите емисии останат непроменени

Някога то е било убежище за ята фламинго, за есетри и хиляди тюлени. Но бързо отдръпващите се води превръщат северния бряг на Каспийско море в безплодни ивици сух пясък. На места морето се е отдръпнало с повече от 50 км. Влажните зони се превръщат в пустини, рибарските пристанища са сухи, а петролните компании копаят все по-дълги канали, за да достигнат до офшорните си инсталации.

Това предупреждава в статия в изданието “Конверсейшън” Саймън Гудман, преподавател в университета в Лийдс и специалист по еволиционна биология. Той ръководи проект за опазване на каспийските тюлени, често посещава региона и впечатленията му са от първо лице. Според него последиците са екологични, човешки и геополитически, а промените стават прекалено бързо и изпреварват реакциите на околните държави.

Климатичните промени са причина за драматичния упадък на най-голямото затворено море в света, посочва ученият.

Разположено на границата между Европа и Централна Азия, Каспийско море е заобиколено от Азербайджан, Иран, Казахстан, Русия и Туркменистан и

от него зависят приблизително 15 милиона души

Площта му е 371 000 кв. км (за сравнение нашето Черно море е с площ малко над 436 000 кв. км). То няма никаква директна връзка с океаните и нивото му зависи от сложния баланс между прилива на сладка вода (основно от р. Волга) и изпаренията.

Каспийско море е център на риболов, корабоплаване и производство на нефт и газ, а геополитическото му значение нараства, тъй като се намира на кръстопътя на интересите на големите световни сили. С намаляването на дълбините му правителствата са изправени пред предизвикателство да поддържат индустриите и поминъка си, като същевременно защитават уникалните екосистеми, които са характерни за него.

Според Гудман, който посещава бреговете на морския басейн над 20 г. заради изследванията си на местните тюлени, в началото на настоящия век далечният североизток на морето е образувал мозайка от тръстикови легла, кални плитчини и плитки канали, гъмжащи от живот, осигуряващи местообитания за хвърляне на хайвера на риби, прелетни птици и десетки хиляди тюлени, които се събираха там през пролетта. Днес обаче тези диви и отдалечени места са се превърнали в сухи земи, преминаващи в пустини, докато морето пресъхва. Крайбрежните общности година след година наблюдават как водата се отдръпва от техните градове, рибарски докове и пристанища, оставяйки инфраструктурата блокирана върху новорекултивирани земи, а жителите се тревожат за бъдещето, подчертава британският биолог.

Той припомня, че нивото на Каспийско море винаги се е колебало, но мащабът на последните промени е безпрецедентен. От началото на този век нивото на водата е спадало с около 6 см годишно, като от 2020 г. насам спада с до 30 см годишно. През юли 2025 г. руски учени са обявили, че морето е паднало под предишното най-ниско ниво, регистрирано от началото на инструменталните измервания.

През XX век колебанията се дължат на комбинация от природни фактори и отклоняване на вода за селското стопанство и промишлеността, но понастоящем глобалното затопляне е основният двигател на спада. Може да изглежда немислимо, че воден басейн, толкова обширен като Каспийско море, е застрашен, но в по-топъл климат потокът от вода, влизаща в морето чрез реки и валежи, намалява и сега е изпреварен от увеличеното изпарение от морската повърхност.

Дори ако глобалното затопляне се ограничи до целта от 2°C, определена от Парижкото споразумение, се очаква морското равнище да спадне с до 10 метра в сравнение с бреговата линия от 2010 г. При сегашната траектория на глобалните емисии на парникови газове спадът може да достигне 18 метра (според други още по-мрачни прогнози дори 21 м), приблизително височината на шестетажна сграда.

Тъй като северната част на Каспийско море е плитка – голяма част от него е само около 5 метра дълбока – малките спадове на нивото водят до огромни загуби на повърхност. От скорошни изследвания става ясно, че оптимистичен спад от 10 метра би разкрил 112 000 квадратни километра морско дъно – площ, по-голяма от Исландия. С други думи,

водният басейн ще изгуби около 30% от площта си

Между другото, през юни стана ясно, че заради спада на нивото в северната част на морето се е появил нов остров, все още физически недостъпен, но ясно видим от въздуха.

Екологичните последици от засиленото пресъхване биха били драматични. Четири от 10-те типа екосистеми, уникални за Каспийско море, биха изчезнали напълно. Застрашеният каспийски тюлен може да загуби до 81% от сегашното си местообитание за размножаване, а каспийската есетра би загубила достъп до ключови места за хвърляне на хайвера, не крият тревогата си Гудман и други негови колеги еколози.

Както при бедствието в Аралско море, когато това централноазиатско езеро почти напълно изчезна, токсичен прах от откритото дъно ще бъде освободен, представлявайки сериозни рискове за здравето. Милиони хора рискуват да бъдат разселени, когато Каспийско море се отдръпне, или да се изправят пред драстично влошени условия на живот. Единствената връзка на морето с глобалната корабоплавателна мрежа е през делтата на Волга (която се влива в него), а след това през канал нагоре по течението, свързващ се с Дон, осигуряващ връзки с Черно море, Средиземно море и други речни системи. Но Волга вече е изправена пред намаляване на водния си дебит.

Пристанища като Актау в Казахстан и Баку в Азербайджан трябва да увеличат дълбочината си чрез издълбаване, само за да продължат да работят. По подобен начин петролните и газовите компании трябва да копаят дълги канали до своите офшорни инсталации в северната част на Каспийско море.

То е в сърцето на “Средния коридор” – търговски път, свързващ Китай с Европа. С понижаването на нивата на водата морските товари трябва да бъдат намалени, разходите се увеличават, а градовете и инфраструктурата рискуват да се изолират на десетки или дори стотици километри от морето.

Каспийските страни трябва да се адаптират, като преместят пристанища и прокопаят нови пътища за корабите. Но тези мерки рискуват да влязат в конфликт с целите за опазване на околната среда. Например има планове за прокопаване на голям нов корабен канал през “Уралския праг” в северната част. Но това е важна зона за размножаване, миграция и хранене на тюлени и ще бъде жизненоважна за оцеляването им.

Каспийските страни вече осъзнават екзистенциалните рискове и са започнали да изготвят междуправителствени споразумения за справяне с кризата. Но темпът на упадък може да изпревари политическото сътрудничество. Екологичното, климатичното и геополитическото значение на Каспийско море означава, че съдбата му се простира далеч отвъд отдръпващите се брегове. То служи като казус за това как изменението на климата трансформира големи вътрешни водни басейни по света, от езерото Титикака (между Перу и Боливия) до езерото Чад (на границата между Нигер, Нигерия, Камерун и Чад). Въпросът е дали правителствата могат да действат достатъчно бързо, за да защитят както хората, така и природата на това бързо променящо се море.