Бивш мениджър на "Ливърпул" се обеси

Бившият мениджър на женския отбор на "Ливърпул" Мат Биърд, който почина в болница на 20 септември, се е обесил.

Съдебният лекар Джон Грифитс заяви по време на брифинг в понеделник, че линейката е била извикана в дома му в Дисайд, Флинтшир.

47-годишният Биърд е починал от "тежка мозъчна травма" според аутопсията.

Пълно разследване ще бъде проведено на по-късна дата.

Биърд е бил начело на "Ливърпул" два пъти по време на 17-годишната си кариера в управлението на женския футбол, печелейки поредни титли в лигата през 2013 и 2014 г. Последно той беше начело на Бърнли, но подаде оставка след два месеца на поста.

След новината за смъртта му мнозина отдадоха почит към Биърд. Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Марк Скинър го описа като „икона".

Брат му Марк го нарече „най-невероятният, грижовен човек, обичан от всеки, който е имал удоволствието да го срещне".

Синът му Хари публикува трогателно посвещение заедно с техни общи снимки, като написа: „Обичам те, татко. Винаги ще ми липсваш."

В отделен пост той написа: „Самоубийството никога не е решение, потърсете помощ. Обадете се на 111 или 999. Моля, не отнемайте живота си. На всички ще ни липсваш, татко."