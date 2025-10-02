Градът на бъдещето “Праскова”

Община в Атланта инвестира в Лаборатория на любопитството, където всеки може да тества иновации без пари

Ако се чудите кой изпитва иновациите за придвижване, преди да станат част от живота ни, но най-вече - кой плаща за това, не сте единствени. Трудно е да се довериш на автомобил или бус без шофьор, ако не е изминал и метър в реална среда. Още по-малко на дрон, който лети с огромен товар над града.

В малкото американско градче City of Peachtree Corners (в буквален превод Градът на прасковените кьошета – бел. авт.) – на около 30 км северно от Атланта в щата Джорджия, са приложили интересна формула. Общината финансира организация с нестопанска цел – Curiosity Lab (в буквален превод – Лаборатория на любопитството – бел. авт.), където всеки, който иска, е добре дошъл да тества в реална среда - при това напълно безплатно - иновацията за мобилност, която е сътворил.

“Осъзнахме, че частните компании се нуждаят от публична организация, която да им бъде партньор. Ние притежаваме пътища, разбираме от технологии, затова решихме да създадем технологична екосистема, в която премахваме колкото се може повече бариери, а след това да поканим света да дойде”, казва Браян Джонсън от градската управа на City of Peachtree Corners пред Business View Magazine.

В замяна градът си осигурява най-малкото приходи в местните хотели, ресторанти и магазини. Данъците, събирани от тези дейности, позволяват на града да намали разходите на своите жители.

По-съществената изгода обаче е, че City of Peachtree Corners привлича технологични постижения от цял свят и в крайна сметка може да се окаже първи потребител на някои от иновациите. Част от продуктите, които се тестват в технологичната общност, могат да останат да се ползват в други зони на града.

Как започва всичко?

През 60-те години на ХХ век предприемачът Пол Дюк споделя идеята си за създаване на място, където хората могат да живеят, да работят, да отглеждат децата си и да се забавляват. Така се избистря идеята за технологичен парк – кампус от нискоетажни сгради, в които да се настанят високотехнологични индустрии с ниско замърсяване.

Човекът, който започва да осъществява проекта на практика в края на 70-те години, е строителният предприемач Джим Коуарт. Градът с малко странното име City of Peachtree Corners получава официално статут на самостоятелна градска общност на 1 юли 2012 г.

Скоро след тържественото прерязване на лентата местната управа започва да търси допълнителни възможности за развитие. И стигат до извода, че могат да създадат място, където компании да тестват своите иновации в реална среда, преди да ги превърнат в масови продукти. Със статута на град City of Peachtree Corners вече e получил и собствеността върху своите улици, пътища и друга инфраструктура, така че решенията за тестовете могат да се вземат бързо и да се изпълняват ефективно, без бюрокрация и губене на време.

Градският съвет намира много хляб в тази идея и веднага я подкрепя. През 2018 г. дава зелена светлина за строителството на пътно платно по протежение на главната улица, дълго около 5 км, в което да се провеждат тестове на автономни превозни средства в двете посоки. Самата Curiosity Lab, която се простира на около 2,5 дка, е открита официално през септември 2019 г.

“Малко след тържественото откриване на Curiosity Lab вече имахме първата совалка без шофьор на градската улица, на която се движат автомобили, управлявани от хора”, казва Джонсън. Така новостите, свързвани с автомобилен трафик и придвижване, започват да взаимодействат с реални автомобили, пешеходци и велосипедисти. Този подход е напълно различен от практиката в много тестови бази, които са затворени и контролирани пространства.

Новата лаборатория става магнит за инженери, учени и изобретатели, които искат да изпитват иновациите си за т. нар. интелигентни градове. Сред компаниите, които вече са тествали свои продукти в Peachtree Corners, са Audi, T-Mobile, Bosch, Ouster, а сред продуктите, които са изпитвани, са последни етапи на автономни превозни средства, камери, които наблюдават трафика, сензори, които уведомяват превозните средства за препятствия по пътя, 5G мрежа и други инструменти за свързаност – въобще всичко, което по всичко изглежда, ще бъде неотменна част от интелигентните пътища на бъдещето.

С T-Mobile и Beep например е било проведено първото в света изпитание с взаимодействие между автономни превозни средства и 5G. Автономните електрически шатъли на Beep са били оборудвани с 5G модул, което позволява на совалката да регулира светофарите. Това подобрило маршрута на автономното превозно средство с 3 минути.

Тестовият път, разбира се, има всички неща, които има всеки път - завои, дървета, многоетажни офис сгради, а на места и денивелация до 13%. Така совалката получава шанс не само да взаимодейства с автомобили, управлявани от хора, но и да чете маркировката на пътя, дори когато е покрита с листа или сняг. Когато по време на теста тръгнала по наклона, първоначално радарът помислил, че има нещо пред превозното средство. Затова трябвало да се променят настройките за подобна ситуация в реалния свят. Така разработчиците създават версия 2.0 на своето возило.

Главното кръстовище в интелигентната градска екосистема на Curiosity Lab е оборудвано с LIDAR - иновация за дистанционно измерване на разстояния, чрез която се следи трафикът и движението на пешеходците, без да се нарушават техните права. В същото време лабораторията има и 3D изображение на движението на кръстовището.

Неотдавна голяма автомобилна компания тествала технология, която трябва да предпазва велосипедистите, училищните автобуси, районите около училища. Това става чрез

камери с аналитичен софтуер,

инсталирани на две от кръстовищата на улицата, използвана от Curiosity Lab. Софтуерът открива уязвимите участници дори по време на задръстване. Когато това се случи, се задейства крайпътен контролер, който излъчва съобщения до превозните средства, които се намират в периметър до около 130 метра – много преди превозното средство да е навлязло в кръстовището. Това дава на водача достатъчно време да реагира. Събраните данни дават възможност да се проследи колко са уязвимите участници на пътя. Това може да накара града да вземе решение за изграждане на нови пътни платна, което да подобри безопасността на участниците в риск. От началото на проекта са били идентифицирани 2143 уязвими пешеходци и предотвратени няколко хиляди инциденти.

Друг тест, правен в Curiosity Lab, е на автономни роботи куриери, създадени от естонска фирма. Tехнологията вече работи в Естония и Литва, обясняват от Curiosity Lab.

Сред ентусиастите да изпитат на живо иновациите си е и Seoul Robotics с техния 3D софтуер SENSR™, който използва т.нар. deep learning - дълбоко обучение, за идентифициране, проследяване и прогнозиране на стотици обекти наведнъж. Технологиите на компанията, фокусирани върху интелигентния град, имат за цел да се подобри безопасността на движението, да се оптимизира трафикът и да се намалят емисиите от превозните средства. Докато се изпитва на живо в Curiosity Lab, това решение се прилага и в Чатануга, Тенеси.

В района са изпитвани и 100 автономни електронни скутера без водач. Go X и Tortoise си партнирали, за да създадат скутери, които могат да се управляват дистанционно от хора. Компаниите тествали две неща: възможността електронни скутери да бъдат премествани от места, на които създават задръствания по тротоарите, и препозициониране към места, където могат да бъдат заредени или наети от други хора. Сега това се прави с камиони и хора и е доста скъпо начинание.

Друг продукт, тестван в Curiosty Lab, e приложение, чрез което хората могат да си поръчат електронен скутер, както си поръчват такси. Когато електронният скутер пристигне, човекът може да поеме контрола.

Въпреки че не са толкова видими, не по-малко важни са тестовете на мрежова технология, при която превозното средство общува с всичко, с което можете да си представите – не само с оператори, камери на улични стълбове, пътни знаци, светофари, но и с други превозни средства. Целта е да споделят данни като скорост, размер и посока на движение, както и да “общуват” с телефоните на хора, за да “разберат” къде са пешеходците и да се предотвратят инциденти.

Eдно от предимствата на технологичния парк е, че предлага на едно място няколко неща накуп. А бюрокрацията е сведена до минимум. Компаниите могат да изпитват иновациите си, без да губят време. Всичко, което се иска, е да попълнят въпросник. Финалното одобрение идва за около 2-3 седмици, след като изпълнителният и техническият директор на Curiosity Lab и представител на градската управа са разгледали искането. Така са постигнати първото в света изпреварване на автономни превозни средства през 5G, първата в света инсталация на соларен път на обществена улица, първото в света внедряване на автономни превозни средства от множество производители, свързани безжично чрез 5G на обществен път.

Повече от 100 стартиращи компании са изпозвали умната градска система в Peachtree corners за тестване на своите иновации. Сред тях – фирми от САЩ, Канада, Франция, Израел, Тайван и Обединеното кралство. Много решения, изпробвани тук, вече живеят в цял свят.

Най-щастлив от всичко, ако беше жив, щеше да е визионерът Дюк. Днес в града, чиято концепция създава, живеят около 42 000 души. За тях отдавна не е необичайно да видят на улицата странен движещ се обект. Това е част от всекидневието им.