Румънският президент приветства резултатите от парламентарните избори в Молдова

Румънският президент Никушор Дан приветства резултатите от провелите се вчера парламентарни избори в Република Молдова, като поздрави молдовските граждани за куража им на фона на "натиск с невиждани досега размери", съобщи Диджи 24.

Президентът даде гаранции, че Румъния ще продължи да подкрепя Молдова по нейния европейски път.

"Поздравления, граждани на Република Молдова, за мобилизацията и за твърдия вот по посока на продължаването на европейския път на вашата страна. Написахте страница от историята и знаем, че не е било лесно. Направихте така, че гласът ви да бъде чут и трябва да се гордеете със себе си. Поздравявам също властите на Република Молдова и президента Мая Санду за добрата организация и провеждането на изборите, както и за начина на справяне със заплахите", написа Никушор Дан към видеопосланието си, публикувано в социалните мрежи.

По-рано днес румънският премиер Илие Боложан също поздрави молдовските гласоподаватели за високата избирателна активност на парламентарните избори вчера и за "гласуването в европейска посока", пише БТА.

Според предварителните резултати, съобщени на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова, при обработени 99,91 процента от протоколите проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС), основана от президентката Мая Санду и управлявала през последните четири години, получава 50,16 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори.

По данни на Централната избирателна комисия на Молдова избирателната активност е била 52,18 на сто.