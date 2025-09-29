На 3 септември Китай отбеляза 80 години от победата във Съпротивителната война срещу японската агресия и в Световната антифашистка война. Впечатляващата церемония, съчетала историческа тежест и държавнически мащаб, не само отново насочи вниманието на целия свят към Китай, но и ярко подчерта едно от най-големите предимства на китайската система – способността да обединява усилията и ресурсите за постигането на значими цели.

Малцина оспорват стратегическото планиране и организационните умения на Китай, както и постигнатите успехи в икономическото развитие и борбата с бедността. Въпреки това критиците често избягват да признаят ролята на политическата система зад тези резултати, като атакуват управлението на Комунистическата партия. Тази логика – да се признават постиженията, но да се отрича техният източник – изглежда все по-трудно защитима.

Независими проучвания на международни институции като Харвардския университет, компания „Еделман“ и изследователския център Pew Research Center показват, че подкрепата на китайците за партията и правителството трайно надхвърля 80%, а понякога дори достига 90%. Това, което в много страни изглежда немислимо, в Китай е факт.

От основаването си през 1921 г. като малка група с едва 50 членове до превръщането си в най-голямата политическа партия в света с над 100 милиона членове, Комунистическата партия на Китай запазва жизненост и способност да се обновява. Така естествено възниква въпросът: каква е тайната зад дългото ѝ управление?

Първо – Столетната история на ККП е белязана от ярки постижения

Често се твърди, че единствено електоралната система „един човек – един глас“ може да придаде легитимност на управлението. Това обаче е твърде ограничено разбиране. Истинската легитимност произтича от подкрепата на народа – и именно в това се корени устойчивостта на управлението на ККП.

Преди сто години Западът вече преживяваше „златен век“ на просперитет и разширяване, докато Китай бе обедняла и разпокъсана полуколониална и полуфеодална страна. През 1937 г. японските войски извършиха ужасяващото клане в тогавашната столица Нанкин, при което загубиха живота си 300 хиляди мирни жители. Коя сила поведе китайския народ в борбата срещу агресорите и след век на усилия изведе страната до историческия скок – от изправянето на крака, през замогването, до днешното израстване? Коя партия успя за по-малко от 40 години да изведе близо 900 милиона души от бедността, постигайки чудо без аналог в човешката история? И коя държава под нейно ръководство се превърна във втората по големина икономика в света?

В новата епоха животът на обикновените китайци се промени осезаемо. Високоскоростни влакове и модерни магистрали, водещи технологии в мобилните разплащания, достъпни цени на електричество, вода и газ, изобилие от храна през всички сезони – всичко това създава усещане за „устойчиво щастие“. Всеки, който е посетил Китай, се впечатлява от качеството на живота и свободите, с които гражданите реално се ползват.

И за глобалните инвеститори Китай се утвърди като сигурна дестинация. До март т.г. в страната са регистрирани 1,24 милиона предприятия с чуждестранно участие, а общите инвестиции надхвърлят 3 трилиона долара. Чуждите компании не само подкрепят реформите и отварянето на Китай, но и намират тук благоприятни възможности за развитие и реализират значителни печалби. Според доклад на Американската търговска камара в Китай, над половината американски компании планират да увеличат вложенията си през 2025 г. – силен вот на доверие в бъдещето на китайската икономика.

Идеята, че само западният модел на демокрация може да доведе до модернизация, е дълбоко вкоренено, но погрешно убеждение. Модернизацията не означава задължително „западнизация“. Китай ще продължи уверено по своя собствен път – този на китайския модел на модернизация.

Второ – ККП изгради ефективна и подредена система на управление.

Често се чува твърдението, че западната демокрация е най-добрата форма на управление, приложима навсякъде по света. Ние не приемаме схващането, че капитализмът е непременно добър, а социализмът — непременно лош. Дали една страна е демократична, зависи основно от това дали нейната политическа система може да осигури добро и успешно управление и дали наистина служи на народа.

За разлика от бившия Съветски съюз и неговия скован, догматичен модел, Китайската комунистическа партия демонстрира гъвкавост, способност за обновление и съчетаване на теория и практика. Под ръководството на „Идеята на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера“ страната въведе концепцията за „нов модел на развитие“, насочен към зелена трансформация и устойчив растеж. Очертана бе и визията за „модернизацията в китайски стил“, която посочва пътя към великото възраждане на китайската нация. Чрез инициативата „Един пояс, един път“ Пекин създаде глобална платформа за международно сътрудничество. Впоследствие бяха лансирани и други глобалните инициативи – за развитие, за сигурност, за цивилизациите и за управление – всички те насочени към предлагане на китайски решения за общите проблеми на човечеството.

Ефектът от тези усилия се забелязва и по света. Президентът на Чили Габриел Борич специално донесе книгата „Си Дзинпин: Управлението на Китай“, когато той се срещна с председателя Си Дзинпин. Тогавашният престолонаследник на Абу Даби, ОАЕ, Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, не само прочете внимателно арабското издание на същата книга, но и я постави в президентската библиотека. А президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев написа, че книгата отразява дълбоката политическа мисъл на лидер от световна величина и дава проницателен анализ на сложните процеси в глобализирания свят.

Китайската комунистическа партия няма свои собствени интереси. Това означава, че тя не представлява нито една група по интереси или привилегирована прослойка, а поставя за свой основен ориентир интересите на народа. Именно затова реформите в Китай не се спъват от частни интереси и могат да навлизат все по-дълбоко, дори в най-трудните сфери. Това рязко се отличава от картината в някои други страни, където жизненоважни въпроси като контрола върху огнестрелните оръжия или реформите в здравеопазването от години са блокирани от сблъсъка на лобита и групи по интереси. Така обществата попадат в капана на „дискусии без решение, решения без изпълнение“, а политики, които би трябвало да подобрят живота на хората, остават само лозунги, задушени от сплитането на капитал и власт.

Същността на баланса на властите е „държавната власт да служи на обществото“. Но ако партиите и институциите търсят само лична изгода, тогава контролът се превръща в борба за надмощие. Неслучайно американският икономист Ричард Улф заявява: „Китай не гради развитието си върху гонитбата на печалби, а върху приоритетите на обществото и нуждите на народа.“

Още един ключов фактор – ККП следва дългосрочна визия. Партията винаги планира за сто години напред, поставяйки като своя крайна цел националното възраждане и изграждането на „общност на споделена съдба за човечеството“. От създаването на Нов Китай досега страната е реализирала 14 последователни петгодишни плана – практика без аналог в света. Именно тази последователност, това „изпълнение на една и съща пътна карта докрай“, е сред най-отличителните черти на китайския модел. Не случайно шведският писател Стефан Сигфрид отбелязва, че силата на Китай е във фокуса върху дългосрочните цели и в устойчивостта на политиките.

Същият принцип важи и за подбора на кадри. В Китай лидерите не се избират заради красноречие или партийна принадлежност, а заради реални резултати. Всички висши ръководители притежават дългогодишен опит на местно ниво и са израствали стъпка по стъпка, доказвайки се с конкретни постижения. Именно така са спечелили доверието на хората.

Трето – ККП има куража и способността да се самореформира.

Често се твърди, че еднопартийната система не може да осигури ефективен контрол и неизбежно се отдалечава от народа. ККП обаче винаги е заявявала, че е партия, която следва своята първоначална мисия – да служи на народа – и се стреми да изгради дисциплинирана, чиста и отговорна организация.

Още през 1928 г. американският журналист Едгар Сноу наблюдава в северната част на провинция Шаанси как войниците от Червената армия берат само диви плодове и никога не посягат към чужди градини. Въпреки че телата им са били покрити с рани, те успели да запазят своя непоколебим оптимизъм към революцията. По-късно, през 1944 г., група американски журналисти посещават Ян’ан и остават впечатлени от почтеността, идеализма и отдадеността на комунистите.

ККП никога не е твърдяла, че е „перфектна партия“. Напротив – тя открито признава проблемите вътре в редиците си: корупция, формализъм, бюрокрация, стремеж към привилегии и показен лукс. Всички тези слабости се третират като хронични заболявания, изискващи постоянна терапия.

Затова бяха приети и приложени т.нар. „Осем правила“. Те обхващат всичко – от забраната за подаръци и скъпи банкети до борбата срещу разточителството с храна или злоупотребите със служебни автомобили. Резултатите са осезаеми – близо 95% от анкетираните граждани смятат, че ефектът от прилагането на правилата е положителен.

Контролът в Китай съчетава два подхода: „външен“ – чрез обществен надзор, и „вътрешен“ – чрез самореформиране. От една страна, се провеждат инспекции, подобни на стратегически анализ на „Маккинзи“ или одитна проверка на „KPMG“. Те не само могат прецизно да „сканират“, но и чрез задължителна корекция и строга отчетност да гарантират цялостното отстраняване на проблемите. Може да се каже, че тези проверки са едновременно „диагностичен апарат“ и „скалпел“. От друга страна, се поддържат открити канали за подаване на сигнали и жалби, като удовлетвореността на населението се включва като твърд показател в оценката на кадрите, за да се уплътнява непрекъснато мрежата на надзора.

„Осемте правила“ промениха не само Китай, но и вдъхновиха други държави. Народната партия на Испания създаде „Офис за обществен надзор“, Индонезия въведе регламенти за дисциплиниране на държавните служители и намаляване на броя на придружаващите лица при командировки, а Народната партия на Камбоджа издигна антикорупционния лозунг „Да хващаме едновременно и големите, и малките риби“. Фактите доказват, че „китайската мъдрост“ и „китайските решения“, въплътени в Осемте правила, печелят все по-широко международно признание.

Китай добре помни горчивия опит от сляпото копиране на чужди модели, както и последствията от налагането на „универсални решения“ в други държави, довели до нестабилност и страдания. Тези преживявания накараха Китай дълбоко да разбере, че няма нито един модел, който да е приложим навсякъде по света, и още по-малко има един стандартен път, по който всички държави могат да вървят. Затова Пекин не „експортира“ своя модел, а предпочита чрез искреност да сподели опит, който може да вдъхнови други страни по техния собствен път на развитие.

Всеки ден на площад „Тиенанмън“, още преди изгрев-слънце, се събират множество хора от различни кътчета на страната, за да присъстват на церемонията по издигане на националното знаме. Пред Мавзолея на председателя Мао Дзъдун гражданите чакат с часове, дори в най-горещите летни дни, за да отдадат почитта си. С тези действия народът показва своето доверие и признание към партията. Една такава партия, устояла на изпитанията на времето, заслужава искреното доверие, поверено ѝ от хората.