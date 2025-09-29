Молдова каза твърдо “не” на Москва, готви се за ЕС през 2030 г.

Под сянката на кибератаки, бомбени заплахи в изборни секции и твърдения за мащабна руска дезинформационна кампания преминаха изборите за парламент тази неделя в Молдова. Въпреки трудностите като абсолютен победител излезе проевропейската формация на президентката Мая Санду. Нейната “Партия на действието и солидарността (ПДС)” спечели 50,17% от гласоподавателите.

Това фактически

дава на президентката комфортно мнозинство

от 55 от общо 101 места в молдовския парламент. Така партията на Санду ще може сама да продължи почти безпроблемно да провежда вече започнатите проевропейски реформи. Целта им е да се вкара страната в Европейския съюз до 2030 г.

“Молдова доказа, че Русия може да бъде победена въпреки всички трудности, дори в една изключително асиметрична битка”, заяви Оана Попеску-Замфир, директор на изследователския център за проучване на международните отношения GlobalFocus.

Далеч назад остава основната опозиционна партия в страната, проруската “Патриотичен блок” на предшественика на Санду - бившия президент Игор Додон. Тя получи едва 24,18% от гласовете. Това обаче не попречи на Додон да обяви победа още преди да е приключило официалното броене и да призове за

масови протести в страната срещу обявените резултати.

Изборната активност в неделя беше една от най-високите в новата история на Молдова. По данни на местната избирателна комисия да упражнят правото си на глас са излезли около 52% от пълнолетните молдовци. През 2021-а до урните отидоха 48%. В историческия район Тараклия, където живеят предимно бесарабски българи, изборната активност беше 47,6%. Сред сънародниците ни там обаче доминира проруската партия “Патриотичен фронт”, която получи 79% от техните гласове.

В парламента се очаква да попаднат още три формации – “Алтернатива” на кмета на Кишинев Йон Чебан (7,96%) , която също се обявява за европейска интеграция, “Нашата партия” (6,2%) и “Демокрация у дома”, която е за обединяване с Румъния (8%).

“Днес видяхме и опити за намеса в изборния процес от престъпни групировки, подкрепяни от Русия. Имаше опити за дестабилизиране на ситуацията, бомбени заплахи и други провокации, които видяхме както на територията на Молдова, така и в чужбина”, каза председателят на ПДС Игор Гросу.

Външното министерство на Молдова допълни, че избирателните секции в Белгия, Италия, Румъния, Испания и САЩ са били обект на бомбени заплахи като част от

атаката на Москва срещу Кишинев

Кремъл категорично отхвърли тези обвинения. Европа пък приветства победата на ПДС.

“Молдова, отново успяхте. Никакви опити да се посее страх или разединение не можаха да сломят вашата решителност. Вие ясно показахте своя избор: Европа. Демокрация. Свобода. Нашите врати са отворени”, заяви шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

