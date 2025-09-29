ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея: Никога няма да се откажем от ядрена...

Външно: Българка е задържана в Русия за измама

Министерство на външните работи (МВнР)

Българска гражданка е задържана от органите на МВР на Руската федерация, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА.

Според получената в Посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (мошеничество – чрез измама или злоупотреба с доверие).

Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната, посочиха още от министерството.

Външното министерство не съобщава имената на арестуваната. По-рано в пресата се появиха информации за три задържани българки.

Жителката на Волгоградска област Росица Георгиева е осъдена за "оправдание на тероризма".

Втората арестувана българка е студентка на 24 години, която е обвинена е за измама.

Името на третата е открито в публично достъпен списък на организациите и физическите лица по отношение на които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм на Федералната служба по финансов мониторинг

