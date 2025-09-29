В Берлин и Щутгарт планират протести срещу дискусиите за въвеждане на задължителна казарма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 400 организации организират мащабни мирни демонстрации в Берлин и Щутгарт този петък в знак на протест срещу дискусиите за връщане на задължителната военна служба, както и против продължаващия конфликт в Газа, предаде ДПА.

Протестите ще се състоят под надслова "Никога повече готови за война! Да се изправим в подкрепа на мира!", като организаторите настояват за незабавни преговори за прекратяване на текущите военни конфликти.

"Нищо в борбата срещу тероризма не оправдава глада на деца, лишаването от медицинска грижа или бомбардировките над цивилни", заяви Ралф Щегнер от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) във връзка с войната в Газа.

Протестите се организират след най-голямата демонстрация миналата събота в Берлин срещу конфликта в Газа и почти две години след атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 година. По данни на организаторите са се събрали близо 100 000 протестиращи, а полицията съобщи за около 60 000, пише БТА.

Епископът на Хановер Маргот Кесман коментира, че е забележително как над 400 различни организации са обединили усилия за демонстрациите в петък.

Организаторите разкритикуваха и дискусиите около планираното връщане на задължителната военна служба, както и процеса по военна подготовка в образованието, университетите и здравеопазването. Те също така остро осъдиха орязването на социалните разходи, финансирането за борбата с климатичните промени и помощта за развитие за сметка на нарастващите бюджети за отбрана.

Демонстрациите ще се състоят в Деня на германското единство, когато се отбелязва 35-ата годишнина от Обединението на Германия.