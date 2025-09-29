Пентагонът: Двеста военнослужещи от американската Национална гвардия ще бъдат разположени в Портланд

Двеста военнослужещи от американската Национална гвардия ще бъдат разположени в град Портланд в щата Орегон, съобщи днес Пентагонът, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това става в рамките на кампанията срещу престъпността в големите градове, управлявани от демократи, поета от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Военнослужещите "ще бъдат незабавно призовани да служат на федерално ниво за срок от 60 дни, за да защитят служителите на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ и друг персонал, изпълняващ федерални задачи", каза в изявление говорителят на Пентагона Шон Парнел, предаде БТА.

Доналд Тръмп, който вече разположи военнослужещи в управлявани от демократи градове като Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис, заплаши в началото на месеца да изпрати Националната гвардия и в Портланд, където през 2020 г. имаше големи протести по време на първия му мандат във връзка със смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд, убит от полицай в Минеаполис.

С разпореждането си в събота за разполагането на сили в Портланд, където от няколко месеца се провеждат протести срещу имиграционната полиция, американският президент разреши "използване на максимална сила, ако е необходимо".

Властите на щата Орегон обжалваха вчера това разпореждане, за да попречат то да влезе в сила, твърдейки, че това решение "е мотивирано от желанието на Тръмп да направи установена практика използването на военнослужещи за обичайни дейности по поддържане на вътрешния ред", особено в населени места, управлявани от политическите му опоненти.

В жалбата си щатските власти на Орегон твърдят също така, че не е необходимо да се разполага Националната гвардия в Портланд, тъй като протестите срещу имиграционната полиция там са били мирни и с ограничен мащаб, противно на твърденията на Тръмп.

Американският президент превърна борбата срещу нелегалната имиграция в абсолютен приоритет, като говори за "нашествие" в САЩ от "престъпници от чужбина" и широко пропагандира депортирането на мигранти, за което имиграционната полиция е един от основните му инструменти, отбелязва АФП.