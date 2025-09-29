ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея: Никога няма да се откажем от ядрена...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21392793 www.24chasa.bg

Пентагонът: Двеста военнослужещи от американската Национална гвардия ще бъдат разположени в Портланд

1388
Войници от Националната гвардия на САЩ. Снимка: Екс/ @Osint613

Двеста военнослужещи от американската Национална гвардия ще бъдат разположени в град Портланд в щата Орегон, съобщи днес Пентагонът, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това става в рамките на кампанията срещу престъпността в големите градове, управлявани от демократи, поета от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Военнослужещите "ще бъдат незабавно призовани да служат на федерално ниво за срок от 60 дни, за да защитят служителите на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ и друг персонал, изпълняващ федерални задачи", каза в изявление говорителят на Пентагона Шон Парнел, предаде БТА.

Доналд Тръмп, който вече разположи военнослужещи в управлявани от демократи градове като Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис, заплаши в началото на месеца да изпрати Националната гвардия и в Портланд, където през 2020 г. имаше големи протести по време на първия му мандат във връзка със смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд, убит от полицай в Минеаполис.

С разпореждането си в събота за разполагането на сили в Портланд, където от няколко месеца се провеждат протести срещу имиграционната полиция, американският президент разреши "използване на максимална сила, ако е необходимо".

Властите на щата Орегон обжалваха вчера това разпореждане, за да попречат то да влезе в сила, твърдейки, че това решение "е мотивирано от желанието на Тръмп да направи установена практика използването на военнослужещи за обичайни дейности по поддържане на вътрешния ред", особено в населени места, управлявани от политическите му опоненти.

В жалбата си щатските власти на Орегон твърдят също така, че не е необходимо да се разполага Националната гвардия в Портланд, тъй като протестите срещу имиграционната полиция там са били мирни и с ограничен мащаб, противно на твърденията на Тръмп.

Американският президент превърна борбата срещу нелегалната имиграция в абсолютен приоритет, като говори за "нашествие" в САЩ от "престъпници от чужбина" и широко пропагандира депортирането на мигранти, за което имиграционната полиция е един от основните му инструменти, отбелязва АФП.

Войници от Националната гвардия на САЩ. Снимка: Екс/ @Osint613

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?