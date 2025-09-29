ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21392821 www.24chasa.bg

Проектобюджет предвижда разходите за отбрана на Русия да намалеят леко през 2026 г.

1212
Рубли Снимка: pixabay

Проектобюджет, внесен в руския парламент, предвижда разходите на Русия за отбрана леко да намалеят догодина, а при необходимост да могат да бъдат увеличени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

В документите е заложено финансиране за отбраната в размер на 13 трилиона рубли (около 157 милиарда долара) през 2026 година, когато войната в Украйна може да навлезе в петата си година. 

Сумата е по-висока от предварително посочените 12,6 трилиона рубли в документи на Финансовото министерство, с които разполага Ройтерс, но остава под тазгодишния рекорд след разпадането на Съветския съюз – 13,5 трилиона рубли.

Този по-нисък разходен план повдига въпроси сред анализатори, особено на фона на липсата на признаци за край на конфликта. Как точно ще бъдат използвани средствата, остава неясно, тъй като 84% от военния бюджет е засекретен.

Рубли Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?