Ройтерс: ЕК ще предложи изготвянето на „Пътна карта за готовността за отбрана“

Европейската комисия и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас ще предложат да бъде изготвена „Пътна карта за готовността за отбрана“ преди предстоящия Европейски съвет през октомври, предаде Ройтерс, като се позова на вътрешен документ.

В „документ за определяне на обхвата“ Комисията предлага четири „основни“ насоки в сферата на отбраната, които според нея ще бъдат от полза за сигурността на Европа като цяло – Европейската стена срещу дронове, Наблюдението на източния фланг, Щитът за противовъздушна отбрана и Щитът за космическа отбрана.

Достъпът до тези проекти ще бъде отворен за всяка държава член, която иска да участва, се добавя в документа, цитиран от БТА.