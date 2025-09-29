Ракетна атака запали кораб в Аденския залив, подозират, че е дело на хутите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ракетна атака е предизвикала пожар на кораб в Аденския залив. Предполага се, че е извършена от йеменските бунтовници хути. Това съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Засега няма данни за ранени при нападението.

Местни йеменски медии съобщиха за вероятно изстрелване на балистична ракета от територията, контролирана от подкрепяните от Иран хути.

Малко след това екипажът на кораб, намиращ се на около 235 км от брега на пристанищния град Аден, е съобщил, че е видял "пръски и дим" в далечината, отбелязва британската организация за морски търговски операции (UKMTO), която описа инцидента като атака и призова плавателните съдове в района да бъдат предпазливи.

"Корабът е бил ударен от неизвестен снаряд. Според информацията корабът е в пламъци", съобщи британската организация, позовавайки се на изявление на военните власти.

Британската компания за морска сигурност "Амбри" (Ambrey) също информира за случилото се. Според "Амбри" плаващ под нидерландски флаг товарен кораб е бил атакуван на 120 морски мили (около 222 км) югоизточно от пристанищния град Аден.

Както британската организация за морски търговски операции, така и "Амбри" заявиха, че са получили сигнал за забелязан дим в близост до плавателния съд.

По време на атаката корабът не е предавал сигнал чрез системата си за автоматична идентификация (AIS), отбелязва "Амбри". Британската компания за морска сигурност уточни, че товарният кораб е бил обект на нападение и на 23 септември, докато е пътувал към Джибути. Тогава плавателният съд не е бил поразен.

Не е ясно дали нападението е било извършено от йеменските бунтовници хути. От началото на войната в ивицата Газа през октомври 2023 г. хутите редовно извършват нападения с ракети и дронове срещу плавателни съдове в Червено море и в Аденския залив като своеобразен израз на подкрепа за палестинското ислямистко движение "Хамас".