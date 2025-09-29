ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

7 са вече починалите от вътреболнична инфекция в Яш

Според представените от болницата данни общо 9 деца са били заразени с бактерията Серация марцесценс. Снимка: Пиксбей

На 27 септември почина бебе на три месеца, заразено с бактерията Серация марцесценс (Serratia marcescens). То е било транспортирано за лечение от румънския североизточен град Яш в Букурещ, съобщи Аджерпрес, цитирана от БТА.

Други шест деца, заразени със същата бактерия, починаха от предполагаема вътреболнична инфекция миналата седмица.

От болничното заведение в Букурещ, където е било транспортирано детето, заявиха, че става въпрос за момиченце на три месеца, което е имало малформация на хранопровода и е било оперирано многократно. Момиченцето е било прието в болницата в Букурещ на 13 септември в интензивно отделение, тъй като още при постъпването си там е било в изключително тежко състояние с полиорганна дисфункция.

Изследвания при постъпването му в болницата са доказали заразяването с бактерията, а сред причините за смъртта на бебето се посочва "инфекция, свързана с медицински грижи в друго болнично звено".

