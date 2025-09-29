Проливни дъждове наводниха Валенсия, обявиха червен код (Видео)

След силни валежи и наводнения в автономна област Валенсия и други източни региони на Испания се обяви червен код за опасно време. Въпреки това не са предизвикани големи щети за разлика от смъртносните наводнения през октомври 2024 г. Това съобщи Франс Прес, цитирана от БТА.

"За щастие, няма данни за инциденти през нощта", заяви пред журналисти ръководителят на регионалните спешни служби в Валенсия Хуан Карлос Валдерама, който уточни, че все пак ситуацията остава "нестабилна и донякъде несигурна".

Националната метеорологична агенция на Испания остави в сила червения код за опасно време за крайбрежието на Валенсия, но понижи нивото на тревога на оранжев код за южните части на Каталуния и северната част на автономната област Валенсия.

Снощи валежите предизвикаха няколко наводнения и станаха причина за преливането на река в района на Алдая, едно от най-засегнатите от трагичните наводнения места във Валенсия, където над 230 души загубиха живота си на 29 октомври миналата година. Валежите причинихa закъснения в публичния транспорт, най-вече в железопътния, а за повече от половин милион ученици от 243 общини денят беше неучебен.

Вчера, жителите на няколко общини в автономната област Валенсия получиха предупредителни съобщения на телефоните си за "изключително опасни наводнения" сравнително рано в сравнение с миналата годината, когато съобщенията бяха разпратени твърде късно.

Наводненията през октомври 2024 г. бяха провокирани от изключително обилни валежи, които бяха последица от явлението "студена капка" (изолирана депресия на голяма височина, доста често срещана през есента по испанското средиземноморско крайбрежие), чиито ефекти се усилват от климатичните промени и нарастващата урбанизация в засегнатите райони. Пострадалите от природното бедствие разкритикуваха тогава отговора на лявото правителство, което повдигна въпроса за възможностите на регионалните власти да се справят с подобни бедствия сами.