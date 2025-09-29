"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна ще получи изтребители "Грипен" от Швеция. Това потвърди днес украинското министерство на отбраната.

По време на интервю за украинското издание на BBC първият украински заместник-министър на отбраната генерал-лейтенант Иван Хаврилюк потвърди, че "Грипен" е сред изтребителите, които Киев ще получи.

В отговор на въпрос на репортера за сроковете и количеството Хаврилюк отговори, че изтребителите ще се появят в небето, когато пристигнат.

Когато беше попитан дали това включва само "Грипен" или и F-16, Хаврилюк отговори, че репортерът „е посочил правилния списък".

Прехвърлянето на изтребители "Грипен" от Швеция се обсъжда от поне септември 2024 г., след като Киев първоначално отхвърли предложението през юли същата година.

В момента Швеция разполага с малко под 100 самолета AS 39C/D Gripen във флота си, като планира да увеличи броя им до 120 в рамките на следващите пет години – 60 от по-старите модели AS 39C/D Gripen и 60 от модернизирания вариант AS 39E.

Прехвърлянето на Saab JAS 39 Gripens, които са леки, еднодвигателни свръхзвукови многоцелеви изтребители от Швеция на Украйна се обсъжда от поне септември 2024 г., като шведският министър на отбраната Пол Йонсон предложи да предостави на украинските пилоти обучение за запознаване още през май 2023 г.

Въпреки това, Киев първоначално отхвърли предложението през юли 2024 г. поради опасения относно възможността за едновременно управление на две различни, сложни авиационни системи. По това време Украйна беше изцяло фокусирана върху реализацията на програмата си за F-16, пише kyivpost.