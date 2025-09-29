Голяма интернет авария засегна Афганистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голямо прекъсване на интернет връзките засегна Афганистан. Това се случи няколко седмици след като режимът на талибаните започна да прекъсва оптичните връзки в някои афганистански провинции, съобщи Франс Прес, цитирана от БТА.

"Телекомуникациите са прекъснати на територията на цялата страна", обяви Netblocks организация, отговаряща за киберсигурността и интернет управлението.

"Можем да потвърдим, че телекомуникациите в момента са в неизправност, което намалява националната свързаност до 30% от обичайното ѝ ниво", уточни Netblocks.