ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21393310 www.24chasa.bg

Голяма интернет авария засегна Афганистан

1320
Интернет Снимка: Pixabay

Голямо прекъсване на интернет връзките засегна Афганистан. Това се случи няколко седмици след като режимът на талибаните започна да прекъсва оптичните връзки в някои афганистански провинции, съобщи Франс Прес, цитирана от БТА.

"Телекомуникациите са прекъснати на територията на цялата страна", обяви Netblocks организация, отговаряща за киберсигурността и интернет управлението.

"Можем да потвърдим, че телекомуникациите в момента са в неизправност, което намалява националната свързаност до 30% от обичайното ѝ ниво", уточни Netblocks.

Интернет Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?