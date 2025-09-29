ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

Германия, Франция и Великобритания: Ще продължим преговорите с Иран

Сградата на ООН в Ню Йорк Снимка: pixabay

В съвместно изявление Германия, Франция и Великобритания заявиха, че ще се придържат към дипломатическите средства и преговори въпреки възобновяването на санкциите от ООН срещу Иран. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Възобновяването на санкциите от страна на ООН не слага край на дипломацията. Призоваваме Иран да се въздържа от действия, които могат да доведат до ескалиране на напрежението, и да възобнови спазването на своите правно обвързващи задължения по отношение на ядрените проверки", се подчертава в изявлението, разпространено от германското Външно министерство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

