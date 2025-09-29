Вселенският патриарх: Бъдещето ни е свързано със свръхсилата на духа - религията

Науката и технологиите се разглеждат като съвременни свръхсили, но бъдещето на човечеството е свързано със свръхсилата на духа, която е религията. Това каза Вселенският патриарх Вартоломей, който произнесе слово на провеждащата се в Солун Втора международна конференция по повод 100-годишнината от основаването на списание „Теология", съобщи БТА.

Никой не може реално да оспори всички ползи, които науката и технологиите могат да донесат. Науката всъщност не може да предостави отговори или решения на големи екзистенциални и социални проблеми, които измъчват човечеството, като насилие, несправедливост, религиозен фундаментализъм, безсилието и задънените улици на човешките взаимоотношения и преди всичко върховния враг – самата смърт. Отговори на тези проблеми се дават от други сили, а именно произтичащи от религиозната вяра, отбеляза той в изказването си.

Темата на форума е „Втората международна научна конференция за 100 години на списание „Теология". Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква и богословие в цифровата епоха". Началото бе дадено тази вечер с церемония в църквата „Свети Димитър" в Солун.

Без позоваване на религията ние не можем да разберем миналото, да анализираме съвременното състояние на нещата, да си представим бъдещето и да дадем смисъл на нашето съществуване, каза още Вселенският патриарх пред присъстващите.

На 30 септември програмата на форума предвижда конферентна сесия на тема „Църква, наука, политика и технологии", която ще започне с участие на Българския патриарх Даниил. Българският патриарх Даниил се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей и участва в откриването на фотоизложба в Солун, посветена на Свети Димитър Мироточиви.