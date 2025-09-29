В Гърция съдят 36 обвиняеми за смъртоносната жп катастрофа от 2023 г.

Гръцките власти се доближават до определяне на дата за съдебния процес за смъртоносната железопътна катастрофа през 2023 г. в Централна Гърция, след като председателят на апелативния съд одобри прокурорска препоръка 36 обвиняеми да бъдат изпратени на съд, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.
В нощта между 28 февруари и 1 март 2023 г. пътнически влак, превозващ стотици хора, се сблъска с идващ насреща товарен влак в прохода Темпе, Централна Гърция, при което загинаха 57 души, а десетки бяха ранени.
Според "Ларисанет", цитиран от "Катимерини", сред обвиняемите са служители на гръцката железопътна инфраструктурна компания (OSE), на дъщерното ѝ дружество ERGOSE, което управлява инвестиционните проекти на OSE, на гръцкия железопътен превозвач "Хеленик трейн" (Hellenic Train), който е дъщерно дружество на италианската държавна железопътна компания "Феровие дело стато" (Ferrovie dello Stato), на гръцкия Железопътен регулаторен орган (RAS, Railway Regulatory Authority) и на гръцкото министерство на транспорта и инфраструктурата.