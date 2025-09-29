В Гърция съдят 36 обвиняеми за смъртоносната жп катастрофа от 2023 г.

Гръцките власти се доближават до определяне на дата за съдебния процес за смъртоносната железопътна катастрофа през 2023 г. в Централна Гърция, след като председателят на апелативния съд одобри прокурорска препоръка 36 обвиняеми да бъдат изпратени на съд, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.

В нощта между 28 февруари и 1 март 2023 г. пътнически влак, превозващ стотици хора, се сблъска с идващ насреща товарен влак в прохода Темпе, Централна Гърция, при което загинаха 57 души, а десетки бяха ранени.

Според "Ларисанет", цитиран от "Катимерини", сред обвиняемите са служители на гръцката железопътна инфраструктурна компания (OSE), на дъщерното ѝ дружество ERGOSE, което управлява инвестиционните проекти на OSE, на гръцкия железопътен превозвач "Хеленик трейн" (Hellenic Train), който е дъщерно дружество на италианската държавна железопътна компания "Феровие дело стато" (Ferrovie dello Stato), на гръцкия Железопътен регулаторен орган (RAS, Railway Regulatory Authority) и на гръцкото министерство на транспорта и инфраструктурата.